El Consell retoma el proyecto del desvío de la CV-50 en Carlet

Carlet está más cerca de ver cómo se descongestiona el tráfico que circula por el interior de la ciudad ya que el Consell retomará el esperado proyecto de desvío de la CV-50. La alcaldesa, Maria Josep Ortega, aseguró ayer que el consistorio ha obtenido el compromiso de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y que, si todo transcurre según lo previsto, el proyecto se redactaría durante el 2018 y en el presupuesto del 2019 el nuevo proyecto de ronda oeste ya estaría previsto.

Esta es la conclusión de la primera reunión de trabajo que ha mantenido la alcaldesa de Carlet con el secretario autonómico Josep Vicent Boira para reanudar un proyecto que la ciudadanía espera desde hace mucho tiempo. Los vecinos sufren el intenso tráfico de vehículos por el centro de la población, pero que hasta ahora no se ha solventado el problema.

En la reunión se analizó el último proyecto presentado de desvío, la ronda oeste, que consiste en una carretera que enlazará desde Benimodo por detrás de la vía del tren y tendrá su punto final en la nueva rotonda de entrada a Carlet por el barrio del Cortijo, licitada el pasado mes de agosto y que, con un radio de 20 metros, formará parte de la futura variante oeste de la ciudad.

El proyecto presentado en la anterior legislatura presentaba una serie de inconvenientes según denunció el grupo político Compromís, y que también se reflejaron en el informe realizado por el departamento técnico municipal. Dicho documento contemplaba la necesidad de que la nueva carretera tuviera dos carriles para cada sentido de circulación, además del carril bici proyectado y, por otra parte, pedía una mejora en las conexiones proyectadas con el barrio de Villarrubia y el camino de los Depòsits.

Ortega pidió a la conselleria «mantener este planteamiento de ronda oeste, introduciendo las mejoras que se alegaron en su momento». «Además, ahora mismo, ya hemos conseguido una parte del proyecto con la futura construcción de la rotonda de entrada en Carlet desde Catadau», añadió. La alcaldesa, no osbtante, lamentó que hasta el momento los proyectos no se hayan hecho realidad, aunque considera que la situación ha mejorado para el municipio: «En esta ocasión, ya tenemos mucho avanzado y la consecución del proyecto es prioritaria para este gobierno y también para la Generalitat, tal como me ha manifestado el secretario autonómico».