Sumacàrcer quiere una calle en el Monopoly

Sumacàrcer quiere en una de las casillas de la nueva edición del Monopoly. El municipio de la Ribera Alta se ha inscrito en una campaña lanzada por Hasbro Iberia vía web en la que los ciudadanos pueden votar por su población para que su nombre aparezca en el tablero de uno de los juegos de mesa más famosos.

Esta iniciativa, que repite edición, divide en dos a los participantes. Por una parte, pugnan las ciudades de más de 50.000 habitantes, donde actualmente encabeza la clasificación Alcobendas (Madrid), y las localidades de menos de 50.000, con Pedroso (La Rioja) como líder. En el caso de Sumacàrcer, a día de ayer tenía más de 6.000 votos y la intención de Tourist Info, principal promotor en colaboración con el ayuntamiento, es que se pueda llegar a lo más alto de la tabla. Los usuarios pueden votar tantas veces como quieran hasta el próximo 17 de marzo, momento en el que se cerrará el plazo para hacer el recuento final. Los resultados se publicarán el 19 de marzo, coincidiendo con las fiestas de San José. «Todavía tenemos una gran diferencia respecto a los primeros, pero si se sigue el ritmo de los últimos días se puede conseguir. No hay límite, por lo que una persona puede votar por Sumacàrcer tantas veces como quiera», explicaron representantes de Tourist Info.

Como ya informó Levante-EMV, Elda, Alicante, Paterna y Elx son los municipios valencianos que han cosechado más votos y han logrado situarse entre los veinte con más apoyos de todo el país. Paterna cerraba ayer el listado de los más votados con más de 30.000. Elx se situaba dos posiciones por encima, con algo más de 35.000 apoyos. Alicante, por su parte, se encontraba en la decimocuarta posición con algo más de 40.000 votos. Elda se posicionaba en quinta plaza, con más de 64.000 votos. No obstante, Sumacàrcer no compite con estas localidades, todas ellas de más de 50.000 habitantes. La puga del municipio ribereño está en hacerse con una de las dos plazas destinadas a las poblaciones más pequeñas. Por el momento, ese honor le corresponde a Pedroso, un pueblo de la Rioja con menos de cien habitantes, y Arevalillo de Cega, una localidad de Segovia con menos de 40 vecinos.

La dirección de marketing de Hasbro Iberia, empresa que fabrica el juego, decidió iniciar el ?? de enero una votación masiva vía web. La campaña despertó en plena Feria Internacional de Turismo (Fitur) con un primer voto, el del presentador Roberto Leal, dirigido a su ciudad natal: Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. Esta iniciativa ya tuvo lugar en la campaña de Navidad de ????. Sin embargo, ni siquiera rozó el éxito de estos días.

Repite experiencia

Sumacàrcer le ha cogido el gusto a este tipo de iniciativas ya que no es la primera vez que se involucra en un proyecto para proyectar su imagen por la geografía española. Cabe recordar que la pequeña localidad ribereña cuenta con el cementerio más bonito de España. Así lo testificó, el pasado año, una votación de una publicación especializada que sirve de referente en el mundo de los camposantos. Lo logró, eso sí, con un empate que le obligó a compartir el título con el cementerio de Castro Urdiales (Cantabria). La localidad ribereña fue por delante en la votación durante meses pero al final la cántabra reaccionó y consiguió empatar a 636 votos, por lo que la organización (la revista digital Adiós Cultural) decidió salomónicamente dar el título a los dos cementerios.