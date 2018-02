Alzira suma 500 voluntarios en cinco días para implantar el quinto contenedor

Apenas una semana ha sido suficiente para reunir a los 500 voluntarios que buscaba el Ayuntamiento de Alzira para la campaña piloto de implantación del contenedor marrón o quinto contenedor específico de residuos orgánicos. El consistorio ya ha encargado otros mil cubos domésticos para extender esta experiencia inicial, dada la gran aceptación que ha tenido. El cupo inicial de voluntarios se ha cubierto, además, sin salir de la zona centro de la ciudad, las avenidas Santos Patronos y Luis Suñer, una de las dos áreas en que se había previsto desarrollar la campaña de concienciación. El concejal de Servicios Públicos, Fernando Pascual, valoró ayer como una «grata sorpresa» que se haya conseguido el objetivo inicial en apenas cinco días, ya que la campaña se presentó el viernes de la semana pasada aunque formalmente comenzó el lunes con la instalación de la carpa que distribuye información, una labor que se complementa con las visitas «puerta a puerta» que realizan dos educadoras ambientales.

El edil admitió que no esperaba esta respuesta y expresó en nombre del ayuntamiento la satisfacción al constatar que el vecindario es sensible a este tipo de propuestas que abogan por la separación en origen de los residuos. «Esto nos hace ver que no íbamos mal encaminados cuando diseñamos este tipo de campañas y que vamos por el buen camino», incidió el edil.

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido adelantarse a la implantación del contenedor marrón, que la normativa europea hará obligatorio a partir de 2020, con una experiencia piloto en la que se han instalado 30 contenedores de residuos orgánicos que se abren con una llave de seguridad y que, inicialmente, sólo pueden utilizar las personas que voluntariamente participen en la misma, a las que el ayuntamiento entrega un pequeño cubo para realizar la selección en casa y una llave que permite abrir el contenedor. El consistorio buscaba 500 voluntarios y diseñó una campaña informativa que ha arrancado esta semana en las dos avenidas principales de la ciudad al tratarse de las zonas más pobladas, con la perspectiva de trasladarla después al entorno de la calle Gabriela Mistral, una zona de expansión junto al parque de l'Alquenència, por la mayor presencia de gente joven.



Recogiendo nuevas adhesiones

En apenas cinco días de campaña se han cumplido las expectativas iniciales -el edil señaló que únicamente se han reservado unos pocos cubos domésticos para que sirvan de muestra-, por lo que el ayuntamiento ha encargado otros mil recipientes domésticos que, una vez los reciba, se repartirán entre las personas que se hayan inscrito para participar.

Fernando Pascual indicó que la campaña va a continuar con la distribución de información, tanto «puerta a puerta» como a pie de calle, para recoger nuevas adhesiones. «Vamos a ampliarla con nuevos voluntarios y, aunque no quiero aventurarme, la respuesta obtenida quiere decir que Alzira está preparada par cumplir la normativa europea en 2020», indicó el edil.

El material que se deposita en el contenedor de materia orgánica se destina directamente a producir compost. El edil indicó que se está haciendo un seguimiento diario para detectar posibles incidencias y comprobar cómo funciona el quinto contenedor. En esta línea, señaló que el jueves ya se recogieron 32 bolsas de residuos orgánicos depositas por los primeros voluntarios. El consistorio repartirá mil cubos domésticos más sin ampliar los contenedores distribuidos por las calles.