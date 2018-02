«El cáncer, como las historias, tiene un principio y un final»

Ana Jiménez es médico de familia y tiene cáncer de mama. Así, sin paliativos. Lo había vivido desde fuera como profesional, ayudando a pacientes y amigos, y al final le tocó, por desgracia, experimentarlo desde dentro. El día del sorteo de la Lotería de Navidad se llevó el peor premio posible. Tras las pruebas, se confirmaron los presagios.

Desde entonces, lo lleva como si nada. Su actitud ante la vida se ha convertido en un ejemplo para todas las personas que combaten a diario la misma enfermedad. Para ella, la dolencia que padece es solo el trasfondo, la excusa que le sirve para mostrar a través de un blog las innumerables maneras de enfrentarse a las dificultades. «Nos puede tocar a cualquiera, porque yo era una persona que llevaba una vida sana. De todos modos, no tuve más remedio que aceptar la realidad tal y como era. Cuando tomé conciencia, tenía claro que quería ser parte activa del proceso de curación», asegura Jiménez.

Cada publicación en su página es un canto a la amistad, a la lealtad en una relación en todos los vaivenes de la vida, y es, sobre todo, un homenaje a la fortaleza, la dignidad y la entereza de que todas las personas son capaces de superar cualquier trámite que se presente. «Para mí es como una filosofía de vida. Solo me encargo de mostrar las ganas que tengo de que todo vaya bien. Necesitaba transmitir lo que estaba viviendo. Me sirve como liberación», explica Ana Jiménez.

Su caso ha inspirado a otras mujeres. «No me considero un prototipo de nadie porque no existe una opción válida para vivir el cáncer. En mi caso, yo no se lo desearía a nadie. Es de las peores cosas que te pueden pasar. Tienes que sacar fuerzas de donde no hay, pero como en las historias, el cáncer tiene principio y final», sentenció.