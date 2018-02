«Cuando algo malo ocurre, hay que ver el lado positivo»

«A mí esto no me viene bien ahora». Esa fue la respuesta de Rosa María Sanz a la patóloga cuando le comunicó que tenía cáncer de mama. Lo que en circunstancias normales hubiera sido un golpe demasiado duro de soportar, para esta vecina de Sueca fue una noticia que le cambió la vida. «Soy una persona muy detallista y justamente me diagnosticaron esta enfermedad el año en que mi hija tomaba la comunión. Me dijeron que tenía por delante un año de tratamiento y yo no tenía más remedio que aceptarlo. Pensé que no tenía otra opción», asegura.

Desde ese día, Rosa María no ha ocultado nunca los efectos del cáncer, ni ha utilizado sinónimos para maquillar lo que le ocurría cuando se le pregunta directamente. La prueba está en su página de Facebook, donde con su valentía está contribuyendo a normalizar una realidad cada vez más presente en la sociedad. «Me siento tranquila y soy muy feliz. Tengo una familia maravillosa, pero sentía que tenía que compartir mi día a día con más gente para tratar de ayudarles. Me escriben muchas personas», explica Sanz.

Su forma de encarar la enfermedad ha sido aplaudida por muchas otras mujeres anónimas y lo mejor es que no ha dejado de perder la sonrisa. La clave: creer en sí misma. «No me siento un ejemplo de nada. Es muy importante que se conozca la realidad. De hecho, ahora cuando empiece a hacer buen tiempo, saldré con la cabeza destapada. Todos somos conscientes de que es algo muy duro. Se pasa por momentos muy malos, pero también los hay buenos. Cuando una cosa como esta le ocurre a una persona, siempre hay que ver el lado positivo. En este tipo de casos, uno no puede cambiar el rumbo. Hay que disfrutar la vida con lo que uno tiene», sentenció.