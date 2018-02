El coraje y la valentía de Hermenegilda Trinitaria Cebrián, la mujer de Alginet que a sus 84 años se sacó hace unas semanas el carné de conducir, le han permitido superar su primer accidente.

Tal y como contó este periódico ayer, Trini se precipitó el viernes por un barranco de la urbanización Los Lagos, el enclave donde ahora reside. La anciana se vio angustiada al cruzarse con otro coche que circulaba en sentido contrario al suyo y conducía muy pegado al centro de la carretera, obligándola a realizar una brusca maniobra para tratar de esquivarlo, con la que se despeñó por un barranco. «No fue nada. No tuve ni miedo. Estoy bien. A los jóvenes también les pasa, ¿por qué no me podía suceder a mí?», asegura.

Tras el suceso, Cebrían, que ya se recupera en su casa de las heridas leves, culpa del contratiempo al otro conductor. «Yo iba despacio pero me vi de cara un automóvil que me cortaba el paso y me asusté, con tan mala fortuna que al girar me subí a un bordillo y caí entre la maleza», explica.

Su profesor en la autoescuela, José Vicente Roig, fue el primero en llegar hasta el lugar del siniestro y participó junto con los servicios de emergencia en el proceso de excarcelación. «Es una gran persona. Le debo mucho. Tuvo una gran paciencia cuando me dio las clases. Fue un orgullo verle con los bomberos», afirma.

Ahora, su Microcar, que apenas sufrió daños graves, está en el taller. «Por supuesto que volveré a conducir. Ha sido una anécdota más. Si el coche no tiene arreglo, no tendré más remedio que comprarme otro, aunque me han dicho que está bastante bien y creen que se podrá reparar», sentenció.

Roig teme que en el accidente haya influido el «boom» mediático que ha vivido esta semana Trini desde que Levante-EMV informara en primicia de su historia, pero defiende a la que fuese su alumna. «Estos últimos días habían sido muy diferentes a los que ella sigue habitualmente, porque ha acaparado todos los focos de los medios de comunicación con su testimonio. Nosotros le aconsejamos que no cogiera su vehículo, pero se vio con confianza. De todos modos, en las imágenes parece mucho más aparatoso de lo que ha sido. Lo importante es que no ha padecido heridas de consideración», declaró.

El coche descendió varios metros por la ladera del barranco como si hiciera marcha atrás. Trini quedó atrapada en el interior del estrecho habitáculo de su Microcar de 49 centrímetros cúbicos y tuvo que ser liberada por la Policía Local de Alginet y efectivos de los parques de bomberos de Silla, Catarroja y Torrent, que la sacaron en una camilla con la ayuda de cuerdas y una escalera.