Tous apela a la necesidad de desbloquear el vertedero para evitar los sobrecostes

«No queremos perjudicar a nadie, pero en qué pueblo se puede montar un vertedero que no moleste a nadie. Por esa regla de tres, el consorcio debería dejar de existir». El alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), apeló ayer a la necesaria «concienciación» de «todos los alcaldes» para que el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna pueda encontrar un emplazamiento para el vertedero que evite el sobrecoste que en la actualidad representa el traslado del rechazo que sale de la planta de selección a uno ubicado a cientos de kilómetros.

Tous y Guadassuar son los únicos municipios que han mostrado su conformidad a que se pueda instalar esta infraestructuras en sus términos municipales, si bien en el caso de Guadassuar el gobierno municipal condiciona esta aceptación al resultado de una consulta popular. El Ayuntamiento de Tous, por contra, aprobó por unanimidad que se realicen los estudios necesarios para confirmar si el terreno que el informe de la Agència Energètica de la Ribera ha señalado en la Parra Alta, a unos 20 kilómetros del casco urbano, reúne las condiciones adecuadas para albergar esta instalación.

«Si los técnicos del consorcio dicen que la zona es idónea, adelante. Entiendo que Carlet pueda estar en contra -el ayuntamiento ha expresado públicamente su oposición-, pero por ley cada consorcio tiene que tener un vertedero en su demarcación. En qué pueblo se puede montar que no moleste a nadie», se preguntaba el alcalde de Tous, mientras incidía en que se trata de una cuestión de «concienciación y de mucha sensibilidad». «Si no nos mentalizamos todos los alcaldes no habrá vertedero y siempre estaremos pagando ese exceso de transporte», señaló.

Cristóbal García recordó que el transporte del rechazo a una planta de Murcia al carecer de un vertedero propio tiene un coste anual de 2,7 millones de euros y que el problema se puede incluso agravar. «No queremos perjudicar a nadie, que busquen el sitio que esté más alejado y no perjudique, pero si los técnicos han dicho que esa es la zona que tiene condiciones...», comentó, mientras incidía en que «si no hay una concienciación de todos no sé para que está el consorcio». Por otra parte, indicó el pueblo de Tous está «mentalizado» ya que cuenta con un término «muy grande».

García recordó que otras alternativa que se han barajado también están muy próximas a su municipio. En este caso, señaló que si se ubica el vertedero en Guadassuar estará a cuatro kilómetros de los campos del término de Tous y que la alternativa de Gavarda, descartada por el propio ayuntamiento, quedaba incluso más próxima.