El Alzira suma un importante triunfo

El Metro Alzira Tenis Taula volvió de su triple enfrentamiento en Catalunya con la esperada pero única victoria. Si bien no llegó en el partido que preveían. Para sorpresa de los propios jugadores locales, el Calella, colista que había perdido los 12 partidos disputados, ganó a los alzireños 4-2. Aunque el hindú Raj Mondal debutaba con una clara victoria por 0-3, Javi Rodilla, Víctor Pellicer y de nuevo Rodilla perdieron sus tres encuentros. Los ribereños rompieron su táctica habitual de alinear a su mejor jugador en la primera posición –como base, en el léxico del tenis de mesa- para «esconderlo» y que no jugase contra los mejores jugadores contrarios. Su calidad es tal que no tuvo problemas para deshacerse de sus rivales. Pellicer podía llevar el partido al dobles pero un gran Adrià Mallorquí le infringió un 3-0.

Con la derrota en el partido que contaban como una factible victoria se cernía la amenaza de perder los tres encuentros. Sin embargo, por la tarde del sábado el Alzira ganaba al Badalona 2-4, al que hace pocas semanas venció 5-1 en el Pérez Puig. Los ribereños no dieron opción a los badaloneses que esta vez sí contaban con los exjugadores de División de Honor Pere Navarro y Joan Moregó. Sentenciaron con un 4-0. Con el partido ganado los locales vencieron dos partidas ya intranscendentes.

El último día llegaba el peor rival, el 3º de la liga, el Mataró. Aunque Raj ganó a Xavier Moral 3-0 con juegos mucho más ajustados, Pelli y Rodilla perdían. El hindú devolvió el empate en el marcador general (2-2) con otro 3-0. Para colmo de males, Javi Rodilla acabó de lesionarse en su partido contra Peral, al que le había ganado el primer juego. El alzireño jugó cojo contra el Calella y sufrió para sacar su punto ante el Badalona.

Dauud Cheaib acabó con cualquier opción de empate. Los alzireños siguen octavos a seis puntos del descenso. El primer equipo que bajaría, La Zubia, tiene cuatro partidos disputados menos aunque no se espera que los gane todos y pueda superar al Alzira. Los ribereños no volverán a la competición hasta el 24 o 25 de febrero, cuando recibirán al Borges ilerdense, 4º clasificado. El parón vendrá bien para la recuperación.