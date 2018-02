La UD Alzira busca recuperar sensaciones

Con la esperanza de recuperar sensaciones, la UD Alzira vuelve al Luis Suñer Picó para recibir a las 16'30 h. al enrachado Novelda CF. El equipo del Vinalopó ha virado su rumbo en la liga y ha conseguido en seis jornadas la regularidad que no tuvo en las veinte anteriores. La llegada del técnico Fran Honrubia ha dado al equipo más solidez defensiva y aprovecha las pocas ocasiones de gol que genera. Desde que firmó el entrenador de Tobarra, los verdiblancos han ganado cuatro partidos y empatado dos. Solo este equipo ha logrado marcarle un gol y han rentabilizado en 13 puntos los cinco goles conseguidos. Sus máximos goleadores son Lewis y Piera con cuatro tantos. Además, los alicantinos se sienten como pez en el agua lejos de la Magdalena. En casa solo han ganado dos partidos y marcado 7 goles mientras que como visitante ha vencido seis encuentros, solo ha perdido dos y ha marcado 14 tantos. La mano del entrenador se ha notado porque ha conseguido estos resultados con la plantilla existente a su llegada. Los últimos fichajes, Pagán y Joseto no han tenido incidencia. El nuevo preparador físico, Ribes, también ha activado a los jugadores. Honrubia no desvela las bajas que tiene, si bien Joseto sigue lesionado y Beibel no está entrando en las convocatorias porque no puede entrenar regularmente en el extraño nuevo horario.

El Alzira permitirá la entrada gratis a todos los jóvenes nacidos hasta 1999 para que participen en el homenaje que el club realizará a Nacho Barberà antes de que empiece el partido. Los padres de futbolistas del Ciutat d'Alzira también podrán acceder gratuitamente. Fernando solo tendrá la baja de Castilla, al que le quedan de dos a tres semanas de recuperación. Loza podría entrar en el once así como Olmos.