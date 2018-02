El Inter Alzira de rugby sigue imparable y avasalla al Alacant

En un encuentro que bien podría considerarse un calco del de la semana anterior contra el Akra por el desarrollo del marcador, el Inter Alzira no tuvo rival ante el Alicante, a quien también desarboló desde el pitido inicial. El conjunto que les une a Villena y Muro, equipo muy joven aderezado con algunos veteranos, se vio superado por los chicos de Calabro, que siguen su evolución, en especial los más jóvenes, algunos de los cuales ya van dando un paso al frente y reclamando galones. A la vista del resultado, estos encuentros pudieran parecer fáciles pero seguramente también entrañan la dificultad de no dejarse llevar por la euforia y perder la compostura. Eso es algo que el equipo de Calabro está sabiendo hacer a la perfección, no descomponiéndose en ningún momento y llevando a cabo un juego muy prolijo en todas sus facetas.

El próximo partido no será hasta el día 25 de febrero en Castelló, ya que el próximo fin de semana es jornada de descanso.