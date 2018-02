La fiesta fallera más tempranera cumple 25 años en Real

Mientras en València se plantan las fallas, en Real queman las suyas. La tradición de celebrar las fiestas josefinas con una semana de antelación que implantaron los promotores de la falla Rahal cumple 25 años y la comisión que preside Javier Centelles celebrará el sábado una cena conmemorativa de estas bodas de plata en la que se pretende rendir homenaje a todas las falleras mayores y presidentes que han ostentado estos cargos de representación en el último cuarto de siglo.

El origen de la falla Rahal no es muy distinto al de otras muchas comisiones. Un grupo de personas se reúne en una cena y decide constituir una falla. La década de los noventa acababa de arrancar y Real no contaba con ninguna comisión, aunque la había tenido. La peculiaridad de aquel grupo promotor radica, según explica Josefa Caridad Alemany, una de las dos fundadoras que sigue en activo y la única presidenta que ha tenido la comisión, en que no se trataba de un grupo de amigos, sino que había gente de diferentes edades que rápidamente hicieron correr la voz en sus respectivos círculos. «El que no era fallero era socio -un colaborador que abona pequeñas cuotas mensuales de forma desinteresada- y entre socios, falleros infantiles y mayores prácticamente estaba todo el pueblo implicado», recuerda Alemany, mientras cifra en torno a 400 personas el censo que en poco tiempo alcanzó la falla.

La decisión de celebrar las fiestas con una semana de antelación respecto del calendario convencional, una tradición que todavía se mantiene, tenía como objetivo fundamental poder contar con los músicos de Real en las fiestas ya que en la semana grande de Sant Josep la banda solía acompañar a comisiones de València ciudad.

«Ese calendario nos ha ido muy bien porque cogemos fresco a todo el mundo», apostilla Cari Alemany. Cabe recordar que Real inaugura el calendario fallero en la Ribera -este año las dos comisiones que hay en la localidad celebrarán las fiestas en la semana del 5 al 11 de marzo- que prorrogan después de Sant Josep Turís, Montserrat o Montroi.

La comisión ha tenido en su historia seis presidentes desde que Miguel Ángel Soler ostentara el cargo en aquel primer año, si bien es el actual, Javier Centelles, el que más años lleva al frente de la falla en dos etapas. Las falleras mayores en este 25 aniversario son Ángela Llorente y Carla Hernándiz, mientras que Pepe Alfonso María es el presidente infantil.