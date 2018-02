Més Algemesí denuncia más pagos de pluses con informes negativos a otros funcionarios

Més Algemesí denunció ayer que el aumento del sueldo mediante pluses de productividad a parte de la plantilla municipal sin contar con informes en contra de Intervención y también de los técnicos de Personal se extiende a más funcionarios. «No sólo se paga irregularmente al colectivo policial, sino también a otros trabajadores para lo que no existen criterios aprobados», manifestó la formación.

«Pagar productividad no es ilegal», matizó el portavoz de la formación, Josep Bermúdez, que añadió: «El ayuntamiento lo puede hacer y, excepto aquello denunciado el mes pasado, habitualmente paga la productividad a la policía de acuerdo con los criterios que se aprobaron en 2005. Pagar la productividad a otros funcionarios, para los que en 2005 no se aprobaron criterios, no es posible, y a pesar de ello, EU y PSOE lo hacen».

El partido hizo hincapié en que dicha situación «no viene de la actual corporación sino que es una práctica que también hacía el PP». Según Bermúdez, el bipartito «ha continuado con la misma tónica y se ve claramente cómo está utilizando el complemento de productividad para encubrir un aumento del complemento específico de algunos trabajadores, aumento que debe de canalizarse por otras vías».

Bermúdez señaló que dicha práctica genera «agravios comparativos y malestar en gran parte de la plantilla, que no cobra nunca productividad y no porque sean trabajadores 'improductivos', sino porque las cosas no se hacen bien».