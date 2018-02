Una UD Alzira en franca progresión

El fútbol base de la UD Alzira sigue en franca progresión. El número de equipos continúa creciendo y este año se ha creado el alevín femenino y se ha recuperado el Juvenil C. El Querubín, entrenado por Paula González y Carme Tormos, ha vuelto a entrar en competición. La Prebenjamín es la categoría que mejor cara presenta en conjunto. El Prebenjamín A que dirige Adrián Pérez lucha por el título con el Ràcing de Algemesí. Está a dos puntos con un partido menos. En idéntico caso está el B, con Miguel Ángel Lara al frente. Es líder en dura pugna con el Ciutat de Cullera y el Ràcing B. El Prebenjamín C, de la mano de Bárbara Sáez, Eva Lacuesta y Mey Pavía, ha ido de menos a más. De no ganar hasta la 7ª jornada, ha subido hasta la quinta plaza. El Benjamín A ha llevado una trayectoria irregular aunque aún puede ser 3º de la Superliga Intercomarcal. Lo entrena José López. El B también está en una anormal 6ª plaza, con Xuso Conejero i Cristian Fresquet al cargo. El C, que dirigía Cristian Herrera, sustituido por Esteban Mellado, también es 6º pero en el duro grupo Ribera A y los benjamines más pequeños, el D, de dos excanteranos, Guillem Torres y Quique Salom, son octavos. En la categoría alevín hay cinco equipos, cuatro masculinos –uno menos que en los últimos años y el femenino-. El D -donde Nacho Barberà hacía sus primeros pinitos en el banquillo junto al entrenador Diego González- pugna por el subcampeonato con el Benimodo B y el Sollana A. El Alevín C, dirigido por Salva y Voro Rivera, está pasando serias dificultades, mientras que el principal alevín de 1r año, el B, acaba de arrebatar el primer puesto al Ciutat d'Alzira. Lo entrena Vicent Dolz Daràs.