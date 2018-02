Tortajada se hace con la victoria en el debut de la liga de Murcia

Vicent Tortajada sigue en un gran momento de forma. El palista algemesinense del Club Piragüisme Sueca demostró en la I Regata de la Liga Autonómica de la Región de Murcia que está entre los grandes de España en veterano A K-1. Tortajada se impuso controlando en todo momento la carrera, sobre una distancia de poco más de 5 kilómetros, disputada en el Segura a su paso por Murcia capital.

Ya desde la salida se vio que el ribereño iba a estar entre los primeros. Arrancó fortísimo y en la primera ciaboga dio un fuerte hachazo que le dejó en cabeza acompañado a su estela por David Ortiz, del Piragüismo Aranjuez, uno de los diez mejores veteranos A de España. Tortajada no se amilanó, no en vano el año pasado fue cuarto de Europa en maratón en K-1 y plata en K-2. A partir del segundo kilómetro comenzó a imponer un ritmo de crucero, con constantes cambios de ritmo y tirones tanto en las rectas como en las boyas. Y en el último giro, Ortiz reventó, con lo que Tortajada se fue sólo a meta, donde marcó un tiempo de 23.32 minutos, ocho segundos menos que el de Aranjuez y cuarenta y ocho menos que Juan Pablo Sánchez, del Piragüismo Cuenca. «Estoy muy contento porque he planteado esta carrera como un entrenamiento de competición, saliendo fuerte y marcando un exigente ritmo en todo momento. Y ha salido muy bien porque tenía un gran rival como David que me ha hecho tirar, aunque al final lo he fatigado suficientemente hasta que se ha descolgado», reconocía el de la Ribera.

Con este gran resultado, el piragüista del nuevo equipo de Sueca consigue su tercera victoria consecutiva de la temporada, que espera ampliar este domingo en la tercera prueba de la Liga Autonómica en Cullera, sobre una distancia de 5 kilómetros.