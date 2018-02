La Policía Nacional cierra su oficina en Algemesí por falta de tinta en la impresora

La oficina de denuncias y atención del Cuerpo Nacional de Policía de Algemesí ha estado cerrada varios días por la falta de tóner (cartucho de tinta) en la impresora. Algunos ciudadanos ya tuvieron problemas el miércoles para cumplimentar las denuncias, mientras que el jueves y ayer viernes, el establecimiento no abrió sus puertas al público por no poder imprimir documentos. El portavoz del PP, Vicente Ramón García, aprovechó ayer el incidente para arremeter contra el gobierno municipal. «Se trata de otro despropósito de Asensio García, regidor de Policía y Personal. Su falta de interés e involucración ha provocado que cada vez tengamos una administración más abandonada en Algemesí, con los perjuicios que conlleva para nuestros vecinos y vecinas», lamentó Vicente Ramón García.

Asensio García, teniente de alcalde de Algemesí, confirmó a este periódico la veracidad de los hechos, aunque señaló que desconocía lo sucedido hasta el jueves por la tarde, momento en el que se empezaron a buscar soluciones. «En las oficinas de la Policía Nacional tienen un sistema que permite avisar a la empresa encargada de los tóneres una vez se han terminado. En esta ocasión parece que no funcionó y tratamos de encontrar un remedio contactando con nuestro departamento de informática, pero no pudimos remediarlo. Bajo mi punto de vista y para que no vuelva a ocurrir creo que lo mejor es que puedan estar conectados a la red del ayuntamiento, para que cuando se vuelva a repetir esta situación, puedan hacer uso de las impresoras del consistorio sin ningún tipo de problema. Creo que el lunes, si no lo hace antes, ya estará funcionando», declaró el edil.



Rencillas abiertas

García Mont aprovechó la ocasión para sacar pecho y recordar que la apertura de la oficina la gestionó se gestionó durante las legislaturas del Partido Popular con jornada completa, evitando el traslado de muchos ciudadanos a las de Alzira, para efectuar denuncias. Asimismo, en este convenio también quedó reflejado el incremento de días para poder realizarse o renovar el DNI y la ampliación de servicios.

También acusó a Asensio García de falta de implicación, «quien manifestó que viniendo a tomar un café lo solucionaba todo, pero es incomprensible que no sea capaz de solventar muchos de los problemas que hay, inclusive este tan fácil», sentenció el portavoz.