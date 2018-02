El PP acusa a Montón de engrosar listas de espera en Alzira con fines electorales

El Partido Popular acusó ayer, en boca de su vicesecretario general, José Juan Zaplana, a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, de engrosar las listas de espera del hospital de Alzira para, a posteriori, sacar pecho de una mejor gestión el próximo año, antes de las elecciones. Según Zaplana, «las agendas de las pruebas diagnósticas y las quirúrgicas no están abiertas fuera del horario de la pública. Se está generando una ampliación de las listas de espera que la consellera Montón está haciendo aposta porque el año que viene son las elecciones, de modo que cuando quiera comparar el primer trimestre de 2019 con el mismo trimestre de 2018 no se les hará tan caótico como si comparara el último trimestre del 17 con el del 18, así podrán decir que el modelo no va tan mal».

La formación conservadora convocó ayer un «frente común» en Alzira, aunque la respuesta fue más bien tímida. Estaban llamados a participar representantes del PP, trabajadores del hospital y vecinos en general, pero lo cierto es que el grueso de los asistentes a la Casa de la Cultura lo componían los concejales populares alcireños, con Elena Bastidas a la cabeza y algunos directivos del centro. De hecho, algún alcalde del PP sí acudió a la cita de Montón el jueves pero ayer no apareció por la capital ribereña.

El mensaje que trasladó Zaplana durante su visita a Alzira fue el del más absoluto caos a partir del 1 de abril, especialmente en lo que respecta a los puestos de trabajo y a la cartera de servicios del hospital. «Han aprobado una cláusula por la que los trabajadores del área de salud de la Ribera tendrán una condición laboral a extinguir con tres condiciones: jubilación, muerte u otra causa legal. Esa otra viene definida porque en la reversión de la Ribera, el decreto que prepara la conselleria dice a los trabajadores que se van crear plazas de carácter estatutario, pero a que ellos las van a ocupar a meros derechos organizativos, pero sin derecho a la plaza, lo que significa que están vacantes. Así que cualquier trabajador va a poder pedir una plaza en el hospital de la Ribera, que saldrá a concurso y la persona que esté allí, que no es funcionaria, se irá a la calle y si no hay trabajadores, la cartera de servicios se reduce», argumentó.

Además, animó a controlar de manera minuciosa la gestión pública del hospital: «Vamos a exigir, a través de todos los ayuntamientos de la comarca, que se cree una comisión de trabajo con los responsables municipales y el consejo de salud del departamento para que, cada tres meses, durante los próximos años, se hagan públicas las listas de espera para que todos los ciudadanos vean si el departamento va a peor, se queda igual o, lo que me extrañaría muchísimo, mejora», expresó. Zaplana también recriminó que todavía no se hayan designado puestos como el de gerente o un director de recursos humanos.