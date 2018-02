La UD Alzira recibe al siempre complicado Recambios Colón con las bajas de Marcel y Loza

Difícil encuentro el que ha de disputar esta tarde (17 horas, Luis Suñer Picó) la UD Alzira contra el Recambios Colón. La penúltima posición que ocupa este equipo, asentado esta temporada en Aldaia, no es para confiarse ya que los azulgranas son sus propios rivales. El buen juego de los de Fernando no se ve refrendado con goles, lo que convierte cada partido en una duda sobre el resultado final. Además, los alziristas tienen las bajas de Marcel y Loza que han de cumplir partido de suspensión por ciclo de amonestaciones, mientras que Castilla e Isaac están muy mermados. Se esperaba que Castilla ocupara el lateral derecho para que Ferrando y Enric estuvieran en el centro de la zaga pero el gandiense ha acusado la actividad en su vuelta a los entrenamientos. Isaac seguro que no será titular.

En el Recambios Colón militan hasta seis ex del Alzira: Ballester, Éder, Quique Soler, Gisbert, Ducó y Adolfo. Habrían sido siete si Castanyer no hubiera fichado por el Buñol. Los de Aldaia no ganan desde hace tres meses –solo han logrado 4 de 21 puntos) y no han marcado en los últimos cinco partidos. Pese a ello, solo están a 4 puntos de la salvación con un partido menos que Buñol e Ilicitano. Dirigirá el partido Rallo Estévez.