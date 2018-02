La UD Alzira crece en femenino

Mucha calidad hay en los equipos alevines de la UD Alzira. El A, que dirige Álex Bermell está redirigiendo su marcha que le había llevado de ser líder a caer a la sexta posición. Con las tres últimas victorias, han subido a la 4ª plaza y estan a cuatro puntos del Cullera y SB Ontinyent. El último equipo de fútbol 8 en llegar al club lo ha hecho con mucha fuerza. Las apodadas a sí mismas «Las Súper Nenas» -el alevín femenino- está elaborando un fútbol muy interesante, con pequeñas que atesoran una muy buena técnica y táctica que les ha llevado a ser terceras en su primera temporada. Este domingo ganaron al Levante 1-2 y superan en 5 puntos al València CF, al que ganaron 2-3 y 6-2. En fútbol 11 va a ser una temporada muy difícil para sus equipos menores. Desde el año pasado, los equipos infantiles han de salvar la categoría como ya hacían sus homónimos cadetes. Esta categoría debería ser de adaptación al fútbol 11 y no jugar con la presión de la clasificación. Después de una excepcional temporada en que se lograron salvar todos los equipos, este año los infantiles C y B y el Cadete C están en peligro de bajar a 2ª y 1ª regional respectivamente.

El Infantil D, dirigido por Pablo Orejudo, es penúltimo en 2ª. El C –entrenado por Pablo Ull- y el B, coordinado por Javi Noya, están en la 14ª posición y tendrán que luchar para acabar como mínimo en la 13ª plaza para no ser el peor 14º y descender. El Infantil A, que entrena Rubén Braco, aunque no tiene el peligro de descenso por la imposición que hicieron en su día los grandes clubes, se encuentra en una buena 11ª plaza de Autonómica, diez puntos por encima del cuarto por la cola –el primero que descendería si se diera el caso.