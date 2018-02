La UD Alzira no descansa y se mide hoy de nuevo a La Nucia, un conjunto de gran irregularidad

No hay tiempo para el descanso ni disfrutar la sufrida victoria contra el Recambios Colón. La UD Alzira viaja esta tarde a la Nucia donde se enfrentará a las 19'30 h. a un equipo que ha sido sido una montaña rusa. Los de la Marina empezaron empatando demasiados partidos. Una buena racha les llevó al liderato en la jornada 12 y pasaron de dominar el grupo con siete puntos sobre el 5º a ser 4º, con los tres primeros a más de 10 puntos y el Eldense, Olímpic y Torre Levante pisándole los talones. Tras 16 jornadas invicto, solo han ganado tres de los últimos doce partidos. A las órdenes de Alejandro Esteve están 4 añorados exazulgranas: Gabri, Fran Giménez y los recién fichados Luis García y Axo.

Fernando recupera a Loza y Marcel tras cumplir su partido de sanción. Aunque sea convocado, Boix probablemente no jugará ya que está acusando los muchos partidos jugados, tanto con el Alzira como con la selección valenciana amateur. Castilla está casi recuperado pero no es segura su titularidad. Con posibles rotaciones, el once podría estar formado por Dolz; Aarón, Ferrando, Marcel, Olmos; Prieto, Loza; Javier García, Mora, Mengual y Francesc.