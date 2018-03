Castilla se resiente y no estará con la UD Alzira hoy ante el Orihuela

La liga de 21 equipos de Tercera División es un no parar y con un único entrenamiento, el del viernes, la UD Alzira afronta esta tarde (17 h., Luis Suñer Picó) un complicadísimo partido ante el Orihuela CF. El conjunto escorpión fue de los pocos que fueron netamente superiores a los azulgranas en la primera vuelta, cuando vencieron 2-0. Los alicantinos solo han estado 4 de las 30 jornadas disputadas fuera de los puestos de promoción de ascenso y este parece ser su año para dar el anhelado salto a la 2ª B.

El extécnico del Atético Levante, Miguel Ángel Villafaina, ha dotado al equipo amarillo de un juego que está siendo del gusto de la afición así como de solidez defensiva, eso sí, basada en la presión alta y no por poner el autobús. Villafaina no podrá contar con el sancionado Rodri mientras que, si lo considera, podrá volver a alinear Nacho Porcar. El central se lesionó en octubre y 20 partidos después puede vestirse de corto. Los oriolanos ocupan la 3ª posición con 58 puntos, a cuatro del Atlético Levante y el Castellón, que aún no han descansado –lo harán dentro de dos y ésta jornada respectivamente, además de que se enfrentarán entre ellos dentro de una semana.

En la UD Alzira, Fernando tiene la baja segura de Castilla. Aunque se auguraba que el gandiense podía retornar al equipo –se lesionó hace mes y medio-, se ha vuelto a resentir en los entrenamientos. Queda la duda del segundo descarte. Mora podría no ir convocado tras la enfermedad padecida esta semana que le impidió entrenar y desplazarse a la Nucia.



Cambio de fechas

La federación valenciana ha comunicado la nueva ordenación del calendario liguero. La Selección Valenciana jugará del 29 de marzo al 1 de abril la final a cuatro de la IX Copa de las Regiones UEFA por lo que se han suspendido las jornadas 35 y 36 que se tenían que jugar el 28 de marzo y el 1 de abril. Esto obligará al Alzira a jugar dos jornadas en miércoles, una, el 4 de abril en Paterna y el día 18 en el Luis Suñer Picó contra el Villarreal C. Supuestamente los groguets podrán contar con jugadores del equipo de Segunda División B, entre los que podría estar el alzireño Sergio Lozano.