Las féminas de la UD Alzira pinchan y ven alejarse las plazas de ascenso

Un pinchazo en forma de empate provoca que la posición de ascenso para el Alzira esté ahora a siete puntos, con un partido menos, tras no fallar el Inprosport, ahora segundo, que venció por un aplastante 11-0 al Bahía Santa Pola. Guadassuar y Càrcer se repartieron los puntos en el derbi de Segunda.

No pudo ganar el Alzira. Condenado por los errores en defensa, pese a ponerse pronto por delante, vio como el Exfutbolistas del Levante remontaba en pocos minutos el marcador en contra que solamente pudo igualar el conjunto ribereño en el ecuador del segundo tiempo. Paula tuvo en sus botas la primera ocasión de peligro pero no se aprovechó de una mala salida de la guardameta visitante. Ella misma iba a abrir el marcador en la tercera clara de su conjunto -antes Marta Antón había golpeado al palo-. Recorrió muchos metros a gran velocidad hasta encontrar el balón de Antón y empujar a la red. El equipo de Albal no había pisado área local, entonces llegaron los errores defensivos y la condena en forma de goles. Jugó con fuego el Alzira en el límite de su área y terminó quemándose. En dos acciones casi calcadas y seguidas, con sendos robos y malas entregas, las visitantes obraron la remontada. Maite intentó arreglarlo, o al menos minimizarlo, antes del descanso, a balón parado, pero sus disparos no encontraron portería. Paula y Marta, que estampó el balón en la portera con todo a favor, pudieron empatar con mucho tiempo por delante. Maite, muy presionada por las rivales, sí iba a encontrar la vía del empate en el minuto 66.

Un peligroso saque de la portera visitante se convirtió en una opción que la capitana no desaprovechó para hacer el definitivo 2-2. En los instantes finales el marcador pudo variar en ambos lados. El Alzira apretó y dispuso de varios saques de esquina y centros con peligro despejados con apuros. El Exfutbolistas, en un contraataque, pudo tocar los 3 puntos con la mano, la que puso Monerri para evitar que volaran todos los puntos del Venecia. La próxima jornada otro envite, éste frente al Levante D, actual líder .

En 2.ª el protagonismo fue para el derbi entre Guadassuar, que llevaba un mes sin competir, y el At. Càrcer, líder, que terminó con las tablas iniciales. Partido soso, sin fluidez debido a las continuas interrupciones y con pocos disparos entre palos. María Pons de falta y más tarde a la salida de un córner tuvo las mejores opciones para las de Jaime Bataller. Las locales se quedaron cerca del gol en un disparo de Inma Esteve. La próxima semana tendrá lugar otro derbi entre carcerinas y castellonenses, con el liderato en juego.