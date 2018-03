Un joven de Carlet gana un premio nacional demaquillaje artístico

El joven de Carlet Josep López ha logrado el primer premio de maquillaje corporal Jesal Extetic 2018 en el Congreso Nacional de Estética celebrado en Alicante el pasado fin de semana. López trabajó en el certamen con otras dos maquilladoras, Esther Hurtado y Maria Rosa Pons, y con el coreógrafo alcoyano Rafa Felipe.

El equipo de maquilladores realizó una creación sobre el cuerpo de Felipe en la que constó de unas seis horas y medio de trabajo, aproximadamente. «Nos inspiramos en la figura de los chamanes de las tribus africanas, nos gustaba mucho esa temática», explicó ayer a Levante-EMV López, que añadió: «Él venía desterrado de su tierra para conseguir un alma que le permitiera ser inmortal y regresar con ese poder a su lugar de origen. Rafa y su ballet pusieron nuestro maquillaje en escena y le dieron vida. Al final, esto no es solo un concurso de maquillaje ya que importa mucho el apartado artístico en general». De ese modo, tanto los tres maquilladores como el grupo de bailarines crearon una escenografía que sorprendió a los presentes y les valió alzarse con el primer premio de esta modalidad.

Esta no fue la primera toma de contacto del joven carletino con los certámenes de maquillaje. Previamente, en un concurso valenciano quedó en cuarta posición y su primera experiencia en este mundo se saldó con una segunda plaza. «Era 2014, yo tenía catorce años y me presenté a un certamen en València de maquillaje facial con una temática ´drag queen´, fui sin ningún tipo de espectativas y quedó segundo», comentó al respecto. Por tanto, esta es la primera vez que Josep López logra la victoria en un concurso de este tipo. «Tener un premio te da la certeza de que tan mal no se me da esto», añadió.

Autodidacta digital

Pero lejos de lo que pueda parecer, López ni siquiera se dedica profesionalmente al mundo del maquillaje. Para él es una actividad que complementa su faceta creativa como estudiante de danza. «Yo no tengo estudios sobre esto, es una actividad que hago aparte porque me gusta», reconoció. Es más, su talento no esconde detrás el nombre de una gran escuela o academia: «Tras el certamen de maquillaje facial, empecé a interesarme por el corporal y a relacionarme con personas de este sector, pero todo lo que he aprendido es principalmente a través de vídeos por internet, de manera autodidacta», aseguró.

El gusto por el maquillaje le viene por su vinculación con el mundo festivo de Carlet. Bien a través de las Fallas o bien mediante los Moros y Cristianos, comenzó a interesarse por cuestiones cosméticas y el sector que las rodea.