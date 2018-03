Una psicopedagoga de Alfarp publica un libro para ayudar al niño a desplegar su potencial

Desde que un ser humano llega al mundo hasta que lo deja atesora una gran cantidad de vivencias. Una de ellas es la de tener un hijo. Guiar a esta nueva persona durante sus primeros pasos e intentar que alcance sus objetivos vitales. Pero educar a un niño no es fácil. En su libro «¡Adultos despiertos, niñ@s felices!», la joven psicopedagoga y profesora de Alfarp Pilar Sanz aborda algunas de estas cuestiones y ofrece una serie de consejos para cambiar ciertos hábitos que impiden a los menores desarrollar todo su potencial.

El proyecto parte desde su experiencia personal, según reconoce: «Yo sufrí acoso escolar y viví con un cierto trauma la separación de mis padres, que por muy bien que fuera te marca cuando eres niña. Durante una época me encerré mucho en mí misma y empecé a leer sobre temas de educación. Yo quería ser maestra, pero mis profesores me decían que no eligiera Magisterio, que era muy fácil y yo podía aspirar a algo más». Inició una carrera que sabía que no era para ella pero la dejó para dedicarse a su pasión, aunque todo aquello le hizo reflexionar y plasmar por escrito un camino para abordar estos temas sobre la educación.

«El libro es de pedagogía pero también es una terapia de autoconocimiento», explica Sanz, que añade: «Es cierto que no está enfocado a cómo educar, pienso que no hay una receta infalible porque cada niño es un mundo. Por eso yo parto del autodescubrimiento, si conoces tus puntos fuertes, tus límites y tus valores, a partir de ahí vas a educar».

El volumen, autopublicado por Sanz, parte de una premisa clara: «Vivimos en una sociedad en la que todos estamos dormidos en el sentido de que lo que hacemos es recrear una serie de creencias que se han transmitido de generación en generación y que nos limitan. Actuamos de cierta manera porque nos han educado así y hacemos según que cosas muchas veces sin un porqué claro. La esencia del despertar es que empiezas a actuar como tú quieres y no como la sociedad quiere que actúes», explica.

Sanz propone un camino en tres partes: «En la primera fase yo propongo hacer un viaje a la infancia para conectar con nuestro niño interior y sanemos las heridas de nuestro pasado que siguen abiertas. Hasta entonces no podremos educar de manera consciente y así poder dirigirnos al niño de tú a tú. En la segunda parte propongo unas píldoras de sabiduría. Todas ellas se basan en que nuestra mente y nuestro pensamiento son muy poderosos. También se aborda que todo tiene un porqué, que hay que dar antes de recibir, el perdón y la gratitud... La tercera se llama 'Permite que los niños brillen con luz propia'. Se centra en descubrir sus talentos y su creatividad y no proyectar en ellos lo que eres o lo que te hubiera gustado ser».

La autora firmará su libro mañana en la Fnac de València a las 12,00 horas y el próximo miércoles lo presentará en la librería Lé de Madrid.