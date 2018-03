Sanz: «En la etapa infantil se debería educar para la vida»

Es habitual en época estudiantil tener la sensación de que lo que uno aprende no le servirá en el futuro. Ante eso, tiene muy claro cómo enfocaría el sitema: «En la etapa infantil se debería educar para la vida, enseñarles a saber cómo vivir y tener ese poder personal que les permita afrontar todo tipo de situaciones», explica, a lo que añade: «A los niños hay que darles voz y escucharles, muchas veces cuando hablan se les manda callar y es muy importante saber qué es lo que quieren. Después, ya en Primaria, se deben introducir conceptos como la lectura o las matemáticas, pero no hace falta a edades tan tempranas. Cuanto más pronto no es mejor, no es necesario, la gente debe entender que se aprende igual después».