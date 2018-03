Las féminas de la UD Alzira mantienen opciones de ascenso pese a su derrota

El Alzira femenino tiene un mínimo margen de error ya que pueden subir como mejores segundas de ambos grupos y ahora está en condiciones de ostentarla.Sufrió una derrota lógica ante el líder de la liga, el Levante D, por 2-0. Por su parte, el Inprosports Sant Vicent sigue sin fallar. Ha ganado 10 de 12 partidos (de manera consecutiva los seis últimos) con los que ha superado al Valencia D y podría situarse líder si gana en la próxima jornada al Levante. Precisamente las sanvicenteras sufrieron contra las granotas su última derrota, hace justo media temporada. Por lo que respecta al partido del Alzira, la plantilla estuvo dirigida por Toni Hernández de manera circunstancial hasta que llegue el entrenador definitivo que sustituya a David Bermell. El alcireño presentó su dimisión la pasada semana. El Levante ya se adelantó a los 20 minutos y, aunque sufrió una expulsión con 66 minutos por delante, volvió a marcar el definitivo 2-0 en el 63. El Alzira falló un penalti. El sábado, 24 de marzo, recibirá al Valencia D, que ha empatado dos partidos y perdido uno de los últimos cinco encuentros.



Encuentro de tú a tú

No hubo goles en el derbi entre el líder, Càrcer, y su perseguidor, Castellonense, aunque eso no privó a los espectadores congregados en el José Sirera de presenciar un duelo intenso, digno de la trayectoria que llevan ambos equipos pese al incómodo viento presente durante el partido. El primer tiempo dejó mucha pugna en la zona de creación pero poco trabajo para las dos porteras menos goleadas del grupo. Rocío Sauco, a balón parado, protagonizó el lanzamiento del primer balón al área carcelina siendo despejada por la estoica defensa local. María Pons, como respuesta, remató a la salida de un córner un balón cedido atrás encontrándose a una segura María Nicolás. Gabriela, muy activa, arrancó por banda derecha y buscó sorprender al palo corto sin suerte. Antes del descanso el Castellonense gozó de dos acercamientos, uno de ellos a balón parado y otro en jugada, solventados en ambas ocasiones por Isabel Micó que no dejó que el balón llegara siquiera a su portera.

El paso por vestuarios cambió las dinámicas en ataque y ya en el primer minuto Almu Sancho, desde la banda derecha, hacía temblar la portería de su perseguidor con un centro envenenado que golpeó en el larguero enviando por alto Gabriela el rechace. Vivía el Càrcer más tiempo en campo rival, pese a ello la blanquinegra Paula Fons pudo romper las líneas en una ocasión sin encontrar los tres palos de Cañadas.

Sauco, que vio como percutir por dentro era difícil, optó por los disparos de media distancia buscando siempre las zonas más complicadas para la portera. En el tramo final el Càrcer estuvo cerca del gol: Rocío Hervás, muy forzada, erró ante Nicolás como también lo hizo Gabriela que en sus botas tuvo el decantar el duelo tras revolverse en el área y buscar el palo largo que escupió el balón hacía el lado contrario. Reparto de puntos final que deja todo como estaba (3 puntos entre ambos y el golaveraje a favor del Càrcer) antes del parón de una semana, restando seis jornadas de las cuales el Càrcer descansará las últimas dos.

El Guadassuar hincó la rodilla en Muro cosechando una dolorosa derrota por cinco goles a cero.