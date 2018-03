«Encesa per tu», lema en Alzira de una campaña para promocionar el valenciano en fallas

El Ayuntamiento de Alzira ha puesto en marcha una campaña para promocionar el valenciano dirigida especialmente para las fallas. Ésta recibe el nombre de «Encesa per tu, encés per tu» y consiste en un «photocall» que se ha instalado en la avenida Sucro, junto a la carpa de la Junta Local Fallera.

Tras su inicio ayer, se desarrollará los días 16, 17 y 18 de marzo. Toda la gente que se acerque al «photocall» podrá hacerse fotos con los lemas de la campaña: «No s'és res si no s'és poble», «Declarat ninot indultat», «Encés per tu», «Encesa per tu», «Senyora pirotècnica, pot començar la mascletà», entre otros. Además, se repartirán chapas y pulseras de varios colores con los mismos lemas entre los asistentes a las «mascletaes» de los tres días.

La concejala de Cultura, Aida Ginestar, explicó ayer que con esta campaña el ayuntamiento apuesta por «dar más visibilidad al valenciano en un sector tan importante para su normalización como el festivo, especialmente el de las fallas, de gran implantación social, y uno de los ámbitos donde se mantiene muy vivo».