Trenzano expedientará a los policías si hay mala praxis en el exceso de multas

n La indignación volcada por la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, en una red social a cuenta de una supuesta huelga a la japonesa protagonizada por «seis o siete agentes» de la policía local sigue levantando ampollas. La primera edil se negó ayer a rectificar sus acusaciones a pesar de que el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos la amenazó con llevarla ante la fiscalía si cumple con su amenaza de hacer públicos los nombres de los agentes que, según el equipo de gobierno, está intensificando el número de denuncias de tráfico que impone a la ciudadanía como medida de presión («chantaje, lo definió la alcaldesa») para conseguir mejores condiciones laborales.

«No he dicho nada malo ni incorrecto. Sólo he advertido a la ciudadanía ante posibles prácticas no éticas por parte de la Policía Local», arguyó ayer Trenzano. El equipo de gobierno está decidido a abrir un expediente informativo para analizar el incremento de las multas. No es la primera vez. En abril de 2017 se llegaron a multiplicar por diez las denuncias que pusieron algunos agentes. Por entonces, las negociaciones con la Policía estaban en plena intensidad. «No podemos permitir que algunos agentes utilicen a la ciudadanía como víctima de sus reivindicaciones. También digo que si después se demostrase que ese aumento de las denuncias ha sido una apreciación incorrecta, aceptaré que estaba equivocada. Pero los precedentes y las múltiples protestas de la ciudadanía parece que me dan la razón», dijo ayer Trenzano.

Por contra, Més Algemesí, a través de su portavoz, Josep Bermúdez, criticó a la alcaldesa : «Acusa sin datos. Es normal que en fallas existan más infracciones porque hay menos espacio para aparcar pero necesitamos tener el expediente informativo para conocer los datos exactos antes de hacer esas acusaciones tan fuertes contra la Policía Local».

La alcaldesa, sin embargo, dobló la apuesta. Aseguró que los expedientes informativos, en caso de confirmar las irregularidades de los agentes, podrán desembocar en expedientes disciplinarios, valorando con los técnicos el nivel de gravedad y sanción que podrían sufrir los policías, que podrían llegar a ser acusados de prevaricación por utilizar su cargo para fines particulares.



Sanciones graves

«Yo en ningún momento he dicho que las denuncias estén mal puestas. Si se producen infracciones deben ser multadas. Sin embargo, sí digo que ha habido un repentino cambio de criterio que está afectando mucho a la ciudadanía. O los agentes actuaban antes mal o lo hacen ahora. Además, es curioso que el 90 % de las denuncias en Algemesí sean muy graves, lo que supone que los vecinos tengan que pagar 200 euros. El reglamento separa entre infracciones leves, graves o muy graves pero aquí en Algemesí siempre son muy graves. No dudo de la palabra de la Policía pero lanzo los datos para que se reflexione», apuntó Trenzano.

Sobre las amenazas de acabar en fiscalía, la alcaldesa dijo: «No me tiro a la piscina si no sé que hay agua. La situación necesitaba de un golpe en la mesa porque la ciudadanía está alarmada».

El portavoz del PP, Vicent Ramón García Mont, opina que la situación es fruto de la mala gestión del equipo de gobierno porque prometió a los policías unas mejoras que no pudieron cumplir.