De Italia al corazón de las fallas

Las Fallas son para muchos sagradas. Son historia y tradición, es la realización de los monumentos falleros con el trabajo de los artistas, los «llibrets», la música, la indumentaria, la pólvora y una ceremonia total capaz de conquistar el corazón de cualquier persona. La prueba está en Ivano Magazzu, un joven italiano de 33 años que nació en Bovalino, vino a València en 2014 por cuestiones de trabajo y ha terminado convirtiéndose en secretario de la Junta Local Fallera de Carcaixent. «La vida te va llevando por caminos que no esperas», asegura Magazzu.

En esta historia, Antonio Doménech y Pedro Albelda tuvieron mucho que ver. Fueron sus primeros amigos y qué mejor carta de presentación que las fiestas del fuego. Su primer regalo fue una blusa personalizada con las banderas de su país natal y la Real Senyera hecha por María Elena Vallés, la madre de uno de sus compañeros, y solo le bastaron unos días para comprobar la vibrante vida cultural. Se apuntó a la comisión Plaça Les Dies y, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de la Reggio Calabria a estar rodeado de «ninots». «Al principio no entendía el significado. Estaba sorprendido de ver que se quemaban los monumentos. Poco a poco me fui integrando y empecé a descubrir el sentido. Me explicaron que el fuego se lleva todo lo malo del año anterior y me gustó. Me costó ganarme la confianza de la gente porque no tenía vinculación con la ciudad, pero me acogieron muy bien y hoy, Carcaixent ya es mi segunda casa», asegura.

Cuando Paco López entró como presidente de la Junta Local Fallera pensó en Ivano como posible candidato para formar parte de su equipo. No tuvo dudas. Aceptó la propuesta sin más. «Yo no sabía ni qué era la JLF, pero me comentó que hacía falta gente para ayudarles y yo le dije que contara conmigo. Empecé como vicesecretario y ahora ocupo el cargo de secretario. Estoy muy ilusionado porque este ejercicio está yendo de maravilla y la gestión de las comisiones a la hora elaborar toda la documentación ha sido excepcional. Estoy muy feliz de estar aquí», explica.



De la «terreta»

Nadie diría que Ivano Magazzu es originario de Italia. Viste con el traje de saragüell, habla español a la perfección y está orgulloso porque el miércoles consiguió aprobar el elemental de valenciano. Domina el idioma, las expresiones más típicas y es el encargado de leer las actas de los premios de las fallas de Carcaixent. También pone voz al veredicto de los «ninots indultalts», donde este 2018 hubo polémica después de que se equivocaran en los sobres y el posterior dictamen. Un motivo que le llevó hasta la crítica fallera en el monumento de la falla Plaça Major y que molesto, exigió a través de su abogado, que se retirara.

Ahora afronta el presente ejercicio con el objetivo de disfrutar como un fallero más de las fiestas josefinas. Seguirá como secretario pero algunas quinielas ya lo sitúan en lo más alto de la Junta Local Fallera de la ciudad ribereña. «No lo descarto, pero viajo mucho por razones de trabajo y no podría asumir esa responsabilidad. También creo que debo ganar más experiencia».