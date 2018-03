Una carcasa estalla junto a un niño tras caer ante las autoridades de Alberic

Un gran susto sin consecuencias. Ese fue el balance del incidente que se vivió en la gran «mascletà» que se organiza todos los años el último día de las fallas en Alberic. Una carcasa de la batería aérea salió despedida y explosionó muy cerca de una zona con público, hiriendo levemente a cuatro personas, entre ellas el alcalde, Toño Carratalá; el primer teniente de alcaldía, Josep Puig; la fallera mayor de la localidad, María José González Monzó, y un niño.

Alberic disfruta de una de las «mascletades» más potentes de todas las que se organizan en el territorio valenciano a propósito de las fallas. Sólo montan una, pero el ayuntamiento tira el resto para aportar espectáculo del bueno. Este año la protagonizaba la Pirotecnia Aitana de Bèlgida y si en Alzira se han estado tirando entre treinta y cuarenta kilos de pólvora esta semana, ayer en Alberic explosionaron más de cien. A pesar de que la legislación obliga a establecer un cordón de seguridad de 35 metros que no puede ser invadido por el público, el ayuntamiento alberiquense, en coordinación con las pirotecnias, aleja la zona de fuego más de sesenta metros. Los afectados ayer estaban a cerca de noventa metros. En la Avinguda Ribera Alta se concentraban miles de personas, buena parte del municipio y también visitantes llegados de los pueblos colindantes. Todo funcionaba con normalidad hasta que una carcasa salió despedida y su explosión cerca del público les acabó provocando algunas heridas «sin importancia» (en palabras del alcalde) y algunos daños en la ropa, afectados por las partículas de plástico del envoltorio del cohete. Los afectados fueron atendidos en la ambulancia pero no requirieron su traslado al centro de salud. En la Ribera no se han registrado en esta edición de las fallas incidentes de gravedad con los fuegos pirotécnicos a pesar de que son miles los niños y niñas que experimentan con los petardos. Cada vez hay más cursos de formación.