? El alcalde de Catadau, Hèctor Roig, no podía ocultar ayer su enfado por lo ocurrido, pese a que reconoció que la empresa le ha prometido que no volverá a suceder. «Lo que Ribera Salud demuestra es que la atención primaria les da un poco igual, al final su objetivo es el de ganar dinero. Confiamos en que a partir del 1 de abril todo vaya a mejor, no ese mismo día, pero sí a la larga, tras un periodo en el que la Conselleria de Sanidad se adapte.