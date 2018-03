El juez libera a Alzira de indemnizar con 2 millones al contratista del parking

n El juzgado de lo contencioso número 3 de València ha desestimado el recurso presentado por la empresa que gestiona el aparcamiento público de la plaza de la Generalitat reclamando la resolución del contrato y ha eximido al Ayuntamiento de Alzira del pago de 1,8 millones, más intereses, cantidad que exigía la mercantil Pavasal como resultado de la liquidación del mismo. El recurso de la empresa se remonta en su argumentación al año 2002, cuando la corporación entonces presidida por Pedro Grande le adjudicó la construcción y gestión de dos aparcamientos subterráneos, uno en la plaza de la Generalitat que ejecutó y está operativo, y un segundo en la plaza Mayor, que no se llegó a construir. Pavasal responsabiliza al ayuntamiento de la paralización de este segundo proyecto y alega esa «renuncia de facto» como causa de resolución.

La sentencia, no obstante, concluye que la causa por la que no se construyó esa infraestructura fue la ausencia de interés económico y rescata del expediente municipal un documento presentado en abril de 2005 por la propia empresa en el que exponía que «no es aconsejable la construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza Mayor por un cambio de las necesidades de aparcamiento en la ciudad (...) y teniendo en cuenta el resultado negativo del estudio realizado». Cabe recordar que, una vez adjudicada esta concesión, que inicialmente también incluía la Zona Azul, una de las primeras decisiones del primer gobierno de Elena Bastidas fue dejar en suspenso el aparcamiento de la plaza Mayor -el de la plaza Generalitat ya se había constriudo- y, un año después, anunciaba que se había decidido trasladar a la avenida Luis Suñer en previsión de la mayor demanda de plazas por la apertura de la Oficina de Tráfico y del todavía anhelado Palau de la Justícia, todo ello, supuestamente, de común acuerdo con la empresa.

Pavasal, que en 2010 solicitó el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión ya que al parecer el aparcamiento de la plaza de la Generalitat resultaba deficitario, aprovechó el cambio de gobierno a mediados de 2015 para solicitar la rescisión del contrato en base al mismo argumento, según recordó ayer el concejal de Servicios Públicos, Fernando Pascual.

La negativa municipal a atender esta petición derivó en un contencioso que, en primera instancia, se ha resuelto a favor del consistorio. La sentencia considera que no se dan las causas de resolución que establece la ley en base a la cual se formalizó la concesión -la demora en la comprobación del replanteo o la suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración- ya que, señala el fallo, «Pavasal no aportó el estudio técnico y económico requerido para justificar la ejecución y posterior aprobación del proyecto de obra» del aparcamiento de la plaza Mayor. La resolución no entra siquiera a valorar la indemnización que reclama la empresa en concepto de inversiones no amortizadas y de lucro cesante por el aparcamiento no construido.