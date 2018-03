Carcaixent recupera su historia más triste

­El mundo de la investigación histórica lleva varios años advirtiéndolo: «Las personas que vivieron los años clave de la II República y la Guerra Civil están falleciendo y su memoria oral se está perdiendo en muchos casos». Auténticas enciclopedias de personas que durante muchas décadas (más todavía en la Ribera, al ser zona republicana) estuvieron en silencio y no compartieron sus experiencias, que explican una época clave para entender el presente, con todos sus avances y carencias. Un joven de Carcaixent de diecisiete años decidió hace algunos meses que esa historia no se iba a perder en su ciudad y empezó a elaborar un documental que hoy ya está en vías de presentación. Diecisiete años, piénselo bien.

Sergi Moyano Hurtado todavía va al instituto, pero su curiosidad le ha llevado a vincularse a la recuperación de la memoria histórica de Carcaixent, la Ribera y el territorio valenciano. Ha publicado artículos, recuperado del olvido personajes clave de la lucha antifascista en Europa y homenajeado a los vecinos de su municipio que estuvieron en los campos de exterminio nazi. Ahora es el «alma mater» de «Carcaixent en temps de guerra», un documental que se presentará el 14 de abril (a propósito del día de la República) a partir de las 18,30 horas en el Auditori de les Dominiques.

Moyano ha ido, con el tiempo, configurando un equipo documental de auténtico lujo, hasta elaborar un trabajo al alcance de pocos. De muy pocos con su edad. No es un trabajo de instituto, es un estudio que marcará un antes y un después. Bajo el guión de María José Sigalat, de las imágenes se han encargado Vicent Pons, Carles Benito, Carlos Langa y Ricard Salom, mientras la narración es obra de Rosana Pastor y la música original de Giannino Clemente y TresArcs.

Para la ambientación del documental se han reproducido escenas de la vida cotidiana y política de los años treinta, interviniendo un nutrido grupo de vecinas y vecinos del municipio, sobre todo a través de colectivos como el Àgora Grup de Teatre, la Lira i Casino Carcaixentí y el Casal Jaume I–Grup Arrels.

Según argumenta el director: «Este documental recupera imágenes de archivo inéditas, la voz de los protagonistas y entrevista a historiadores e investigadores locales y comarcales, apoyado en recreaciones históricas. Presenta la realidad local durante el gobierno republicano y su derrota como consecuencia del golpe de estado franquista. En definitiva, ofrece un repaso didáctico a una de las etapas más apasionantes de la historia de nuestro país».

«Nunca pensé que el proyecto que empecé hace dos años tendría tanta repercusión. Empezó como algo personal y se ha transformado hasta adquirir una dimensión increíble», argumenta Moyano, quien opina sobre Carcaixent: «Es una ciudad que permite conocer perfectamente lo que ocurrió en la retaguardia republicana. Es una localidad dedicada a la exportación con una gran movilización política. Mucha gente afiliada a la CNT y una política de masas que empieza a tomar forma. La República supone un avance en esa consecución de los avances sociales, del reconocimiento del pueblo como sujeto político».

«Muchas veces se dice que la historia es un relato de abuelos pero he querido demostrar que los jóvenes también formamos parte de la recuperación de la memoria histórica y de la lucha por la democracia», finiquita Moyano. Participará en la presentación del día 14 junto a María José Sigalat (historiadora, investigadora local y guionista del documental), Fernando Rodríguez (historiador y profesor de Geografía y Historia en el IES Arabista Ribera) y Carles Albert (edil de Memoria Histórica).