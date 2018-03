El abogado de Martínez culpa a Ana Vayà de iniciar el conflicto

? Rafael Navarro, exalcalde de Carcaixent y abogado de María Carmen Martínez, denunció ayer que detrás de la condena está Ana Vayà, edil de Units per València. «Tanto Vayà como Ana Calatayud han aprovechado el conflicto familiar para pegarle una bofetada a Albert. Y la que peor parada ha salido es Martínez. Da la sensación que se dedique a falsificar firmas, cuando no es así. Ella tomó esa decisión en base a una autorización que después se niega. Su honorabilidad no se puede cuestionar», aseguró Navarro. También criticó la postura profesional de Vayà. «Ha faltado al código deontológico de nuestra profesión, porque en este caso, no ha actuado como abogada, sino como amiga. De todos modos, vamos a recurrir».