Albert atribuye la condena por falsificar firmas a disputas familiares y políticas

Juan Albert, el veterano político de Carcaixent, asegura que la sentencia que confirma que se falsificaron firmas para legalizar su lista electoral en mayo de 2015 y en la que la exconcejala del PP, María Carmen Martínez, ha sido condenada a siete meses de prisión, está relacionada con un problema familiar. «Han aprovechado un conflicto personal entre la denunciante y Martínez para hacerme daño. De todos modos, estoy seguro de que hay intereses políticos ocultos. Soy una persona muy conocida y eso no les gusta», explicó Albert a Levante-EMV.

La denuncia presentada por una vecina tras aparecer su nombre y DNI sin haberlo autorizado en la relación de personas que habrían avalado la candidatura de la agrupación Gent de Carcaixent inició una investigación que ha corroborado el delito de falsedad en documento oficial. En un primer momento, la acusada negó los hechos. No obstante, en una segunda declaración, terminó reconociendo que sí había firmado por la denunciante, pero después de recibir su consentimiento a través de una llamada telefónica y un posterior mensaje móvil. Una versión totalmente contrapuesta con la de la perjudicada, que afirmó no tener relación con María Carmen Martínez, quien no tenía su autorización, y que su querella iba contra el partido, pidiendo la nulidad de la agrupación encabezada por Juan Albert.

La Guardia Civil también ratificó que después de que el ayuntamiento les remitiera el listado, habían observado en las firmas de aval de la candidatura a un total de siete personas distintas con la misma caligrafía y rúbricas. Asimismo, de las 529 presentadas, más de veinte fueron rechazadas, y entre las aceptadas, está la de la denunciante, que fue estampada sin su aprobación. «A mí me dieron los papeles y yo los entregué. Por un problema con las fechas, logré reunir más de quinientas firmas en un periodo de tiempo récord. Era imposible que estuviera delante de todas», afirma.

Juan Albert, que lleva vinculado al mundo de la política desde los años 80, inició su carrera en Unión Valenciana, pasó por el PSICV y militó esta legislatura en la agrupación independiente que dio apoyo al alcalde de Compromís, Paco Salom. Ahora, tras pasar por tres grupos distintos, forma parte de Ciudadanos y su intención es representar al partido en las próximas elecciones. «Saben que formo parte de un movimiento que tiene mucha fuerza. Conozco bien a la gente que ha participado en este lío. Los datos de la Junta Electoral demuestran que se hizo todo bien», sentenció.