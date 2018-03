Alzira servirá agua sin nitratos a los vecinos de El Racó a partir de junio

El Ayuntamiento de Alzira asumirá el abastecimiento de agua de la urbanización El Racó el próximo 1 de junio. Ese día se realizará la desconexión del actual punto de suministro que llega a El Racó a través de El Respirall, procedente del pozo que gestiona la cooperativa Aguas Potables San Bernardo, para conectar a los más de 300 abonados de esta zona residencial a la red municipal que gestiona Aguas de Valencia.

El tripartito ha aprovechado el último informe de Salud Pública que alerta de que el agua del pozo de San Bernardo supera los niveles aconsejables de nitratos, por lo que no es apta para lactantes y mujeres embarazadas, para anunciar esta próxima conexión en la que ya venía trabajando desde hace meses, si bien finalmente el consistorio no asumirá el servicio en base al expediente que aprobó en septiembre, que se ha archivado tras las alegaciones de la empresa, sino en ejecución de una sentencia de 2008 que, tras un recurso de la Asociación de Propietarios de El Respirall, falló en contra de la modificación del proyecto de urbanización que, aprobada en 2004, sustituyó los pozos municipales como fuente de suministro de agua por el de Sant Bernat.

El ayuntamiento venía negociando con Aguas Potables San Bernardo la asunción del suministro, ya que defiende que la red municipal ofrece agua de mejor calidad y la empresa no cuenta con ninguna concesión para prestar el servicio, lo que no impedirá este primer paso. «La negociación sigue abierta, pero no podemos estar parados cuando tenemos una conexión tan fácil», comentó el edil de Servicios Públicos, Fernando Pascual. El concejal recordó tanto la proximidad del pozo municipal a la urbanización El Racó como el acuerdo alcanzado con Aguas de Valencia por el que su aportación económica por la ampliación del contrato de suministro con esta urbanización servirá para cubrir las obras de conexión que, con un presupuesto de 85.000 euros, se podrán ejecutar en un mes. Pascual defendió que la compra de agua de la potabilizadora ha reducido a 12 mg/l la presencia de nitratos de la red municipal.

El edil anunció que el ayuntamiento pretende ir «paso a paso», aunque con firmeza, en su objetivo de ofrecer agua de calidad a todas las urbanizaciones y señaló que, tras el Racó, se pretende conectar a la red municipal Santa Marina y El Respirall, la urbanización San Bernardo-ahora todas abastecidas por la cooperativa-, y también los dos barrios del casco urbano que ahora reciben el suministro del pozo de la cooperativa Sagrada Familia.