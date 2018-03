Carlet sigue sin ascensor en el Centro Social un año después de las obras

n El Partido Popular de Carlet denunció ayer que, un año después de licitar y ejecutar las obras para el establecimiento de un ascenso en la Casa del Llaurador, el mecanismo sigue inactivo «sin ningún motivo aparente para que no se ponga en marcha». En dicho edificio se organizan las actividades de colectivos como la Comunidad de Riego, la sede del Canal Xúquer-Turia o la asociación contra el cáncer local. Las obras costaron alrededor de 35.000 euros. «Toda esta tardanza demuestra la falta de gestión manifiesta de Compromís en el Ayuntamiento de Carlet y se añade la no respuesta a la información requerida por el grupo popular. Exactamente, el PP de Carlet pidió por registro de entrada el pasado 14 de febrero conocer si se había certificado el final de las obras en la Casa del Llaurador, y en caso afirmativo, recibir dicha certificación. A día de hoy, y habiendo reiterado esta información, no se ha contestado a la petición realizada por el PP, incumpliendo manifiestamente el plazo legal para contestarnos de cinco días naturales», denunció ayer el grupo popular carletino.

El PP añadió que dicha práctica («de contestar tarde y mal») es una práctica habitual del gobierno de Maria Josep Ortega. La portavoz popular, Laura Sáez, criticó a la alcaldesa porque antes «se llenaban la boca hablando de transparencia y su lema era el de puertas abiertas. Ahora no facilita la información en tiempo y forma, a pesar de que está obligada por la ley. Ortega sólo intenta tapar su falta de gestión, por ejemplo con el caso del ascensor, con una clara muestra del abandono que sufre la ciudad de Carlet».