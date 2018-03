Las féminas de la UD Alzira se reenganchan a la lucha por el ascenso

n No pudo tener Pedro Juan Bisbal un mejor debut con el Alzira. Las blaugrana se impusieron por 3-2 al Valencia D, tercer clasificado, en un encuentro en el que, a pesar de no haber tenido muchos días para entrenar con sus nueva pupilas, se pudo atisbar un cambio en cuanto a los diferentes movimientos y la presión. El Valencia intentaba salir jugando y el Alzira ahogaba sus vías de escape con Blanca y Carme como principales responsables. En uno de esos robos llegó la ocasión más clara del primer tiempo. Ganó Maite la posición dentro del área y salvó el salto del balón antes de que su cabezazo, con toda la intención del mundo, besara el larguero. En unos últimos minutos locos antes del descanso iba a moverse el marcador. Empar, que lo había intentado minutos antes, adelantó a las che con un chut que superó a Monerri. Un minuto después Marta Antón erraba desde los 11 metros y acto seguido Maite lo arreglaba al igualar la contienda tras no fallar su duelo con la portera. Sin tregua, tras el asueto, buscó el gol el Alzira. A Carme se lo negó el larguero. En el minuto 70 Maite volteaba el marcador. La capitana, muy astuta, se hizo con el balón en el área y no erró. Paula González volaba por banda y en una de esas no desaprovechó la ocasión de hacer el 3-1. El Valencia no se dio por vencido y Lara Sánchez, con un disparo colocado milimétricamente, mantuvo la esperanza para las suyas. Todavía pudo el Alzira ampliar más su casillero de goles pero Paula falló un penalti en segunda instancia, habiéndolo marcado en el primer intento, al mandarlo repetir el colegiado. El Alzira con esta victoria mantiene la cuarta plaza y suma 43 puntos con un partido menos que el resto de sus rivales.



Segunda Regional

En 2.ª el Castellonense solventó con victoria la visita del Atlétic Muro, tercero en la clasificación, a L'Almena. Muy pronto Judit Añó allanó un triunfo sellado por Paula Fons a poco del final. El buen trabajo defensivo de las blanquinegras evitó los goles alicantinos y permitió distanciar a su rival a 8 puntos. El Guadassuar cosechó un empate a un gol como local frente al Benifairó en un encuentro marcado por las fuertes rachas de viento que en parte ayudaron a Yanira a marcar desde el centro del campo. El tanto saforense nació en una buena acción por banda que Merenciano remachó a gol llegando desde atrás. El Càrcer, aunque viajó hasta el Municipal de Vallada, no llegó a vestirse de corto. El equipo local no reunió el número mínimo de jugadoras por lo que el partido quedó suspendido, a la espera de la resolución oficial, con una previsible victoria ribereña por 0-3. La competición regional echa el cierre y no volverá a ponerse en marcha hasta el fin de semana del 14 y 15 de abril momento en el cual empezará la cuenta atrás, con cinco jornadas por delante, para la consecución de los diferentes objetivos.