Real y Montroi denuncian la falta de servicio de pediatría durante meses

Alarma en la Vall dels Alcalans. Un grupo de madres y padres de Real y Montroi se han unido para denunciar la falta de asistencia pediátrica en los centros sanitarios de la zona, actuando en su ausencia una médico generalista sin conocimientos específicos en niños y niñas. Así lo han denunciado ante la Conselleria de Sanidad y el Hospital General de València, centro de referencia al que pertenecen los miles de vecinos que habitan Montroi, Real y Montserrat. La situación se inició hace aproximadamente dos meses, cuando los progenitores observaron que habían dejado de poder elegir, en el momento de la reserva, los servicios de la pediatra. Se veían obligados a seleccionar a una especialista en medicina general que, según critican, en ningún momento desveló su falta de conocimientos específicos en la medicina infantil. Ésta les ha asegurado que cuenta con experiencia con niños durante muchos años, pero los padres y madres la acusan de haber realizado diagnósticos que no se aproximaban a las necesidades médicas de sus hijos.

Según denuncia Elisabeth, una de las madres afectadas: «Después de llevar a mi hija a su consulta en tres ocasiones por un problema de la piel y al ver que no encontraba mejoría, la llevé a un pediatra pagando y me indicó unas pautas totalmente contrarias a las que me había indicado la facultativa en cuestión. Fue al pedir su número de colegiada cuando me indicó que no era pediatra pero que tenía mucha experiencia en niños. Que por normativa nos pertenecía un pediatra pero que estaba ahora ella. No podemos coger cita previa a través del pagina web para nuestros hijos y eso es porque no tenemos a ningún pediatra asignado».

Fue entonces cuando el malestar se propagó entre la ciudadanía e incluso se ha llegado a denunciar que ha habido dos casos en Real de «ingresos hospitalarios por culpa de no haberse dado cuenta la médico del problema o no dar con la solución adecuada».

Las reclamaciones ya han sido interpuestas ante la conselleria y el Hospital General de València. La primera institución sí les ha contestado afirmando que inicia un procedimiento para averiguar la situación, mientras el centro hospitalario no ha remitido respuesta.

La problemática, además de a Real y Montroi, también afecta, según han podido saber las madres, a Millares y Dos Aguas, poblaciones de la Foia de Bunyol que cuentan con alrededor de cuatrocientos habitantes cada una. Los progenitores exigen acudir al servicio de pediatría que sí tienen en Montserrat pero no cuentan con la opción en el servicio telemático y por lo tanto no pueden. «Ni el ayuntamiento de Real ni el de Montroi nos han informado de esta situación ni tampoco han presentado reclamación o queja por este asunto, con lo que nos deja a los niños y padres en un total abandono ya que a mi entender sería más contundente una queja por parte de los respectivos consistorios», argumenta Elisabeth.No es la única denuncia que realizan sobre la situación de la sanidad en la zona. «Nos tiene totalmente abandonados desde hace mucho tiempo. Tanto los habitantes de Real como los de Montroi y Monserrat carecemos de servicio de asistencia sanitaria a enfermos crónicos/terminales, lo que supone que el paciente debe desplazarse diariamente al Hospital General para recibir su tratamiento. Incluso enfermos con una movilidad reducida que deben estar todo el día en el hospital. Me parece un trato inhumano ya que el servicio de ambulancias tiene unas horas determinadas de ida y vuelta», critica Elisabeth.