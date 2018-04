Xavi Forés es ya una de las sensaciones del Mundial tras la prueba de Tailandia

El Barni Racing Team cerró de manera muy positiva el fin de semana de Tailandia, escenario del segundo Round del Campeonato del Mundo Motul FIM Superbike. Gracias al quinto puesto conseguido en una reñida Carrera 2, Xavi Forés se fue de Buriram con la tercera posición en la clasificación general del campeonato. Todavía con dolor en el dedo pequeño de su pie derecho, lesionado el viernes, y situado en la tercera fila de parrilla tras su segundo puesto en la Carrera 1 del sábado, Forés empujó desde el comienzo tratando de recuperar terreno rápidamente. En su escalada superó primero a Laverty y Camier, y en la vuelta 8 también atrapó a Rea para colocarse en la cuarta posición.

A un par de segundos de Lowes, Forés fue en busca del podio y en la vuelta 11 registró su mejor crono, pero a continuación comenzó a sufrir problemas en los neumáticos y tuvo que gestionar más su ritmo. En los últimos giros, el valenciano intentó resistirse al ataque de Rea, pero el campeón del mundo le adelantó en la vuelta 17 y acabó viendo la bandera a cuadros en quinta posición. Los 11 puntos conquistados el domingo, junto con los 20 sumados en la primera manga dejan al piloto de Llombai con 60 puntos y una inesperada tercera posición en la clasificación general, a solo 9 del líder.

El propio Forés reconocía que la visita al trazado internacional de Chang había resultado mucho más provechosa de lo esperado inicialmente: «Temíamos mucho esta pista y por el contrario hemos hecho un trabajo óptimo».

Sobre la reñidísima carrera del domingo, el piloto del Barni Racing explicó: «La carrera ha sido muy dura. Salir desde la tercera línea no me ha resultado fácil, porque al principio no he encontrado mi ritmo para adelantar con rapidez y tenía algunos problemas con la parte trasera de la moto, he tenido bastante spin durante toda la carrera y no podía ser fuerte en los puntos de frenada. Eso ha hecho que me cansara más sobre la moto. Durante la última vuelta estaba muy cansado y he decidido defender la quinta posición y coger los máximos puntos posibles para el campeonato».

«En cualquier caso, estoy muy contento con el fin de semana, hemos sido fuertes durante los tres días y volver a casa con un podio, una quinta posición y terceros en la general del campeonato es algo muy positivo para nosotros», valoraba Forés, que afrontará el próximo Round (del 13 al 15 de abril en Aragón) en una excelente posición en la clasificación y especialmente motivado ante la ocasión de seguir en esta línea delante de sus propios aficionados.