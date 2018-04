Cambio sanitario inapreciable

En pleno Domingo de Resurrección el hospital de Alzira dejaba de estar administrado por una empresa privada para incorporarse a la red pública gestionada directamente por el Consell. Aunque la empresa Ribera Salud y algunos partidos políticos pronosticaron un «caos sanitario» que dejaría la comarca desatendida, la transición se ha realizado sin percances. De hecho, el cambio apenas es apreciable para los usuarios, que han acudido a sus consultas como de costumbre.

Tanto el comité de empresa como la junta de Personal confirmaron ayer a Levante-EMV la «normalidad y tranquilidad» con la que se ha llevado a cabo el cambio. Los equipos y sistemas informáticos trabajan a pleno rendimiento, los empleados se han incorporado a sus turnos sin demasiados problemas, los quirófanos y la Unidad de Salud Mental funcionan sin percance alguno. En resumidas cuentas, la actividad hospitalaria se desarrolla como lo ha hecho siempre.

Ayer fue el primer día laborable desde que la conselleria de Sanidad asumiera su gestión pública directa y, hasta las 15.00 horas, el Departamento de Salud de la Ribera atendió 1.450 consultas con el especialista (entre consultas externas hospitalarias y de centros de salud) mientras que el hospital alcireño realizó 23 intervenciones quirúrgicas, según explicó el departamento que encabeza Carmen Montón. Precisamente, la pérdida de la cartera de servicios y de especialidades era uno de los negros augurios que pronosticaban quienes criticaban el cambio de modelo de gestión. De momento, no ha habido recortes.



Refuerzo de personal

Los únicos que han apreciado un cierto cambio son los propios empleados. «La contratación se está dejando notar y creemos que en los próximos días todavía se incorporará más gente», aseguró la presidenta del comité de empresa, Belén Doménech. Además, el modelo de gestión pública comportará que haya una reestructuración del trabajo, un cambio de responsabilidades y la asunción de las directrices establecidas por la conselleria de Sanidad. «Nos vamos adaptando a cómo se va a trabajar a partir de ahora para funcionar del mismo modo que el resto de departamentos de salud», añadió.

«El cambio ha sido a nivel burocrático, por lo tanto no se aprecia en lo sanitario ni en lo asistencial», afirmó la presidenta de la Junta de Personal, Àngels López, a lo que añadió: «Allí donde había saturación, la sigue habiendo porque en dos días no se puede solucionar el problema, pero que no haya habido un caos y que se haya llevado todo con normalidad ya de por sí es una buena noticia».



Nueva página web

Además, el cambio de modelo se ha acompañado con una nueva página web. En ella, los usuarios pueden obtener cita con el médico o médica de cabecera y el personal de enfermería sin necesidad de desplazarse hasta su centro de salud o llamar por teléfono. Del mismo modo, los pacientes pueden consultar sus informes clínicos, guardarlos e imprimirlos, así como expresar sugerencias, quejas y agradecimientos desde su casa con el ordenador personal.

El portal incorpora un mapa interactivo donde las personas usuarias pueden acceder a las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios del Departamento de Salud, así como un apartado para consultar la cartera de servicios y tratamientos ofrecidos en el centro hospitalario.

Por lo que se refiere a los y las profesionales, la página web les permite estar al día en todo lo relacionado con las bolsas de trabajo, oposiciones y traslados. Otra de las novedades que incorpora la nueva página web es que es accesible para pacientes de habla castellana, valenciana e, incluso, inglesa. Y desde ella, existen enlaces directos a las páginas de la conselleria de Sanidad, Generalitat Valenciana y Portal de Transparencia y a las aplicaciones móviles de la conselleria de Sanidad.