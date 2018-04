Una «ciencia» que ha cambiado la forma de aprender

En su última experiencia ha estado representando a España en el «Education Exchange Microsoft» celebrado en Singapur, donde expuso el caso de éxito sobre la utilización de herramientas Microcosoft en el centro educativo de Carlet. Ha pasado por ciudades como Amsterdam o Seattle, también ha logrado convertirse en Skype MisterCheaper y es Minecraft Mentor. «Pese a haber aprendido con el sistema tradicional, he sabido adaptarme a los nuevos tiempos. Todos deberían seguir ese camino. Tenemos que aprovechar que vivimos en un mundo globalizado. Es muy importante crecer a diario», afirma. Pero para adquirir los conceptos clave que debe reunir un profesor 3.0 tuvo que completar un proceso de formación, todo lo contrario que los alumnos, que no necesitan que nadie les explique cómo sacar partido. «La tecnología no se introduce en el aula porque esté de moda. Las formas de aprender han cambiado».