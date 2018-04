Sants Patrons deja de abonar el último pago al artista al sentirse engañada

El tiempo transcurrido desde las pasadas fiestas falleras no ha enfriado la indignación de la comisión alcireña Sants Patrons con el artista de Carcaixent al que este año había confiado su monumento grande. La falla que preside Leonardo Martínez anunció ayer que ha decidido no abonar el último pago previsto, que debía efectuar una vez la falla estuviera en la calle, al considerar que ha habido un incumplimiento de contrato por parte del artista. La comisión emitió un comunicado en el que deja entrever que las «proporciones y acabados» del monumento no se corresponden a lo que habían convenido -«han inundado de indignación a los falleros de nuestra comisión», relata- e incluso que echaba en falta algunas escenas. Este periódico intentó recabar ayer la versión del artista implicado, que no atendió las repetidas llamadas telefónicas. Otras fuentes apuntaron que había puesto el caso en manos de un abogado.

La veterana comisión de Sants Patrons, que siempre parte como favorita en la Primera Sección dado su potencial tanto en base al censo fallero como al presupuesto que destina a los monumentos -la infantil competía este año en la Sección Especial-, se tuvo que conformar este año con un cuarto premio.

La falla cargó ayer contra el artista de Carcaixent a la vez que mostraba su «eterno agradecimiento» a los miembros de su equipo «por mostrar su compresión con nosotros y por prestarnos toda su ayuda para poder plantar la falla». Fuentes de la junta directiva indicaron que el artista titular no había participado en la «plantà» dado el malestar existente en la comisión y señalaron que no podían denunciarle al Gremio de Artistas Falleros porque no forma parte del mismo.

El comunicado de la falla Sants Patrons relata el complicado año que la actitud del artista ha hecho vivir a la comisión al constatar en las numerosas visitas al taller y «pese a las promesas por su parte» que el monumento no avanzaba y que, una vez se le había abonado el 60 % del precio acordado, la falla «no podía hacer otra cosa que autoconvencerse de que tendríamos el monumento acabado, tal como estipulaba el contacto», si bien éste no cumplió finalmente las expectativas de la comisión, que asegura que ha informado al presidente de la Junta Local Fallera de Alzira de la decisión de no efectuar el último pago y mostró su agradecimiento a Jaume Bohigues por el apoyo manifestado y por el ofrecimiento de los servicios jurídicos de la propia JLF.