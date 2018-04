El resto de calles del municipio aguarda impaciente la iniciativa

? Por el momento, la concejala explicó que se han instalado paneles en la calle Major y en la rotonda de la Olivera, aunque no se descarta llevar esta iniciativa a otros rincones de la localidad, sobre todo si se tiene en cuenta que son varios los vecinos que ya han manifestado su interés por contar con este tipo de estructura que oculta los contenedores. «En un principio se priorizarán las zonas céntricas, así como los parques y jardines, aunque poco a poco nos gustaría llegar a todo el pueblo porque creo que proporcionaría a l'Alcúdia una imagen muy bonita», aseguró. No obstante, Pina subrayó que los paneles no se pueden instalar en toda la localidad, «solo se puede llevar a cabo esta actuación allí donde los contenedores estén agrupados, no en casos individuales», puntualizó.