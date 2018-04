Algemesí aspira a ser capital del «street art» con un festival que transforma los solares

Artistas de reconocido prestigio internacional como Deih, Julieta XLF, David de Limón, Arquicostura, Eduardo Bermejo, Julia Lool, Dyox, Yica Durik, Freskales, Alejandra de la Torre, Diego Cuesta o el Colectivo Artenativos participan en el festival Artgemesí que pretende convertir a Algemesí en la capital del «street art» gracias a la utilización y transformación de los solares y las medianeras en obras de arte.

El nuevo festival arrancó con la exposición «Nous codis de l'art urbà» que reúne a los mejores graffiteros de València. Asistieron la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano; el concejal de Urbanismo, Pau Montalvà; y el regidor de Cultura, Pere Blanco.

Muchos de los participantes han realizado sus obras «in situ» como Artenativos y sus «Fartets», pez en peligro de extinción del ecosistema valenciano; David de Limón y sus famosos «ninjas» grafiteros; Diego Cuesta y sus simios que retan al hombre contemporáneo; Pedro Freskales o su inquietante universo de fábula con su amigo Tucán como protagonista. Finalmente, Eduardo Bermejo terminó su obra «I am not an artista» con una «perfomance» pictórica en la que se pudo ver nacer los rostros de un cubismo hermético. Según los comisarios Luis Salvador y Àlex Villar el festival «establece una conexión con otras propuestas de arte urbano como Zedre Arte Mural en València, MIAU Fanzara en Castelló, Asalto en Zaragoza, Up Fest en Bristol, Just Kids en Las Vegas o Wynwoodwalls en Miami». Impulsado por la concejalía de Urbanismo, cuenta con la participación de la Universitat de València, Pinturas Montó, Bodegas Grupo Coviñas y Fashion & Art Projects.