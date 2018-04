L'Alcúdia ompli els carrers de llibres amb la popular fira d'abril

El món de la literatura torna a fer-se amb els carrers. Aquest dissabte 14 d'abril, el Parc del Patinatge de l'Alcúdia acull, per vuité any consecutiu, la Festa del Llibre. Un important esdeveniment cultural que tindrà lloc des de les 11 fins a les 14.30 del matí i de 17 a 20 de la vesprada.

La Festa, que començarà amb la cercavila pels carrers de la localitat a càrrec de la Colla la Rosca i l'Escola de Tabal i Dolçaina, comptarà amb la participació de les llibreries locals Arlequí, l'Esplai i Gimeval, així com de les AMPA dels col·legis de l'Alcúdia (Batallar, Heretats, Les Comes i Sant Andreu), de l'IES Els Évols i del Centre de Música, amb els tallers matinals que han preparat per a aquesta nova edició.

Una celebració al voltant de la literatura i de les lletres pensada per a tots els públics que, com cada any, espera una gran afluència de gent amb ganes de descobrir les últimes novetats literàries.



Actes solidaris

Per altra banda, i un any més, coincidint amb la Festa del Llibre, tindrà lloc la X Marató de Donació de Sang, organitzada per l'Associació de Lluita Contra el Càncer de l'Alcúdia,.

La donació es realitzarà al Centre Enric Valor, en horari de 9.30 a 14 i de 16 a 20 de la vesprada i, gràcies a la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Alcúdia, a les persones que hi participen se'ls obsequiarà amb un val per a canviar per llibres a la Festa del Llibre. A més, a migdia arribarà a l'Alcúdia el «Repte Solidari Contra el Càncer 2018», una ruta solidària on quaranta-quatre participants completaran 120 quilòmetres, passant per diset municipis valencians, en 24 hores.