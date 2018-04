El Tenis Taula Alzira afronta una jornada decisiva para poder acabar cuarto

El momentáneo aunque complicado sueño del Metro Alzira Tenis Taula de poder finalizar la primera temporada en División de Honor en la 4ª posición tendrá que esperar. El sábado sucumbió 2-4 contra el Huétor Vega, equipo que necesitaba la victoria para lograr la permanencia. Eso sí, los alcireños vendieron cara la derrota. Aunque perdió un juego, Raj Mondal ganó 3-1 el primer encuentro. Rafa del Valle cayó 1-3 y en el tercer match apareció la figura de Nikita Kirillov. El ruso fue escondido por su equipo al no alinearlo como primer o segundo jugador y no se enfrentó al jugador indio del Alzira. Aún así se encontró un duro rival en Víctor Pellicer. El olivense le ganó los dos primeros juegos 11-8 y levantó un 0-4 para ponerse por delante 7-5, a cuatro puntos de la victoria. Sin embargo lo acabó cediendo 11-13 y el siguiente 9-11. Mondal devolvió el empate y por momentos el Alzira se volvió a poner por delante. Pellicer ganó 11-6 y 11-9 pero poco a poco el andaluz le remontó. Kirillov no tuvo piedad de Rafa del Valle y dio el triunfo y la permanencia en la categoría.

El sábado cerrarán la liga, de nuevo en el Pérez Puig a las 5, contra el Olot, cuarto clasificado.

Permanencia

El segundo equipo no ha tenido que esperar a la última jornada para celebrar la permanencia en 2ª Nacional. Aunque los alzireños perdieron 5-1 en Elx contra el Ilicitano, el Xàtiva cayó por el mismo resultado en Paterna. A falta de una jornada, en la que visita al líder, Albacete, que con la victoria asegura ser campeón mientras que los alzireños reciben también a las 5 al colista, Aspe.

Por otra parte, el alzireño Salva Hidalgo, el benifaionense Ximo Martínez y valenciano Miguel Ponce se han clasificado para la final del 3r circuito de veteranos +65. Hidalgo ganó la quinta y última prueba al vencer 3-0 en semifinales a Martínez y en la final a José Luis Gil del AD Valencia. Martínez ganó la final de consolación 3-2 a José López. Hidalgo ha sido el líder de la liga regular con 380 puntos, Martínez 3º, con 335 y Ponce 5º, con 185.