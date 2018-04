Fernando dispone de toda la plantilla de la UD Alzira para medirse al Roda

La UD Alzira jugará por primera vez en la ciudad deportiva Pamesa Cerámica contra el CD Roda 1974. Como los dos anteriores partidos jugados esta semana, ambos equipos afrontan el encuentro con la tranquilidad de tener la salvación conseguida. El equipo gualdinegro ha debutado en 3ª división cuando hace 4 temporadas estaba en 2ª regional. Aunque sus equipos inferiores sí son filiales directos del Villarreal CF, en el amateur se ha combinado veteranía de hombres como los exazulgranas Ramón y Ortega o el ex de 1ª división, Xisco Nadal –que dejó el club hace meses- con otros que se inician en el fútbol tras su etapa de formación. El conjunto castellonense tenía como objetivo la permanencia en su debú en categoría nacional. El ex del Atlético de Madrid, Pepe de la Sagra, no podrá contar con el lesionado Borjita y los sancionados Charly y Eixea. Sí dispone continuamente de Nico Leone, el ariete que pretendió el Alzira para sustituir a Cristian.

Fernando volverá a contar con toda la plantilla por lo que deberá hacer un descarte. Podría ser Castilla, que posiblemente hoy sea alineado por Pau Quesada en el Juvenil A alzirista, que recibe a las 17´45 h. al Celtic Elx.

En la primera vuelta el Alzira ganó 1-0 con gol de Cristian Herrera. Dirigirá el partido Navarro Paterna, que ya ha arbitrado al Alzira tres partidos esta temporada, el último en Paiporta donde perdió 3-2.

Duelo del Castellonense

En la Regional Preferente, el conjunto ribereño mejor clasificado, la UD Castellonense, recibe el domingo (17 horas) en l´Almenà un Gandia que tiene casi finiquitada la temporada sin llegar a play-off. El Alginet, a la misma hora, no puede ceder la victoria contra el colista Canals para seguir con posibilidades de entrar en la promoción de ascenso. L´Alcúdia recibe hoy en Els Arcs (16´30 h.) y el Tous juega en Benidorm con la tranquilidad de tener la salvación conseguida. Ambos tienen 15 puntos más que el Benferri, peor 15º clasificado, que bajaría a 1ª regional. El UD Carcaixent necesita la victoria contra el desahuciado Rácing de Algemesí para prácticamente asegurar la continuidad.

En el grupo V de Primera Regional, el Municipal de Almussafes albergará hoy a las 6 un partidazo entre el 3º y 2º clasificado, l´Olleria. Con la victoria, los de la Ribera Baixa adelantarían a los de la Vall d´Albaida y dependerían de ellos mismos en las dos últimas jornadas para jugar la eliminatoria de ascenso a Preferente.