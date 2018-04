Las féminas de la UD Alzira dependen de sí mismas para subir a Autonómica

Continúa la lucha enconada entre la UD Alzira femenina y el CD Rumbo por la tercera y última plaza que da derecho al ascenso a Liga Autonómica. Prácticamente adjudicadas las de mejores de cada grupo al Sant Vicent del Raspeig y al Rafelbunyol, queda libre la de mejor segundo clasificado de entre ambos grupos. El Alzira ganó 3-0 al Elx B a falta de tres jornadas para el final de liga. Si las chicas de Pedro Bisbal ganan en Aspe (6º), al Ciudad de Benidorm (8º), en Alicante al Plaza de Argel C (10º) –el partido que aplazaron por el fallecimiento de Nacho Barberá- y al colista Barrio Obrero serán nuevo equipo de Autonómica. Al Rumbo de València le queda jugar esta semana en Rafelbunyol (2º), Plaza de Argel D (1º) y en Camporrobles (7º). Cada fallo que tenga el cuadro capitalino será el que podrá permitirse el ribereño ya que el golaveraje general entre ambos es favorable al Alzira. Las blaugranas encarrilaron el partido a los diez minutos con los goles de Paula y Marta Antón. Al inicio de la segunda parte, Náyare logró el definitivo 3-0.



Derrota del Càrcer

No pudo ser para el Càrcer. La 23ª jornada ha sido testigo de la primera derrota del equipo del José Sirera. Desde el pasado 7 de mayo, fecha perteneciente a la pasada campaña, las carcerinas no sabían lo que era retirarse a vestuarios sin sumar ningún punto. Desde entonces acumulaban 22 partidos jugados (1 del año pasado y 21 de éste) con un balance de 17 victorias y 5 empates, sumando 56 puntos de 66 posibles. El Real de Gandia B fue su verdugo esta jornada. Se adelantaron las del la Safor en el ecuador del primer tiempo y remataron el trabajo con dos goles más en el segundo. Ainhoa y Amaya no encontraron portería para unas ribereñas que tuvieron que remar con 10 durante más de treinta minutos por expulsión de Isabel Micó.

Título del Castellonense

Esta derrota pone de cara el título para el Castellonense que sumó tres puntos que no fueron nada fáciles. El SB Ontinyent, un conjunto con jugadoras interesantes, no se vino abajo pese al gol de Rocío Sauco en el psicológico minuto 43 y prueba de ello fue la inmediata reacción para lograr la igualada en el primer minuto de la reanudación. No dejaron de creer las de Gabi Martínez que lograron tres importantes puntos en la recta final gracias a un gol de Paula Fons que les deja empatadas con el Càrcer pero con la posibilidad de sumar más puntos que su rival.

Tampoco le fue mal al Guadassuar que, como ya hizo en la primera vuelta, venció al Oliva por un rotundo 4-0 volviendo a la senda de la victoria. La superioridad en el Municipal de Guadassuar fue tal que tan solo se le contabilizó una llegada a las olivenses que encajaron antes de la media hora un gol obra de Paula Ochea. Tras el asueto las llegadas no cesaron y la guardameta visitante tuvo que recoger hasta tres veces el balón de la red con goles firmados por Lydia Verdú, Ángela Huertas y Marta Collado.