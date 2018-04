El fuego, solo por motivos fitosanitarios

La directora general de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, puso especial énfasis en la necesidad de poner fin a las quemas agrícolas y relegarlas a una práctica esporádica que se realice «solo por motivos fitosanitarios». No obstante, tanto ella como los técnicos subrayaron que no se puede prohibir dicha práctica agraria si no se plantean otras opciones. «Necesitamos que el agricultor sea consciente de que existen alternativas al uso del fuego en la gestión de estos residuos y de que estas alternativas están en línea con las políticas que lleva a cabo el Consell sobre cambio climático, aprovechamiento de residuos y economía circular. La quema de restos genera emisiones de gases de efecto invernadero y desperdicia unos recursos que tenemos en el campo y a los que el agricultor puede sacar un rendimiento», comentó al respecto.

De ese modo, «evitamos el riesgo de incendio y generamos una economía a nivel local, que puede ir dirigida al agrocompostaje o a las alternativas al uso de combustibles fósiles», añadió Álvarez.

No obstante, la directora general destacó que este tipo de proyectos requieren de la participación y de la colaboración de todos los agentes implicados: «El papel de la agricultura es fundamental en todas las líneas de trabajo de prevención de incendios. El agricultor es un aliado para la prevención. Tener un mundo rural en el entorno forestal genera una biodiversidad que evita que los incendios aumenten de tamaño, los campos de cultivo son cortafuegos vivos», adujo al respecto.