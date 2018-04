El PP reprocha que quienes criticaban la tasa de basura la suben ahora

El Partido Popular alcireño criticó ayer el incremento de catorce euros en la Tasa de Reciclaje aprobada por el Consorcio de Tratamiento de Residuos para 2018

Los dirigente del PP de Alzira tiran de hemeroteca para recordar que el actual vicepresidente del consorcio, el concejal socialista alcireño Fernando Pascual, llegó a declarar: «El PSPV denuncia que esta nueva tasa no sirve para mejorar el servicio y además es ilegal; para lo único que sirve es para hacer caja. Los ciudadanos de Alzira debemos tener las máximas garantías para defendernos de este abuso. Los socialistas proponemos que el ayuntamiento deduzca esta tasa del IBI».



«Incoherencia»

Con estos antecedentes, el PP exige a Pascual explicaciones poara que aclare «por qué ahora que está en el gobierno no es coherente con sus afirmaciones y no sólo no elimina esta tasa», que ya se aumentó a 45 euros por recibo en 2017 «y ahora nos sorprende con una nueva subida de 14 euros», por lo que se eleva a 65,12 euros el recibo para este año.

«El mismo señor que acusó al PP de hacer caja, lejos de elimiminarla por considerarla legal, la aumenta un 31%», lamenta el PP.